Confirman cepa P1 en siete departamentos y Lacalle convoca a Consejo de Ministros este martes

El gobierno confirmó la presencia de la cepa brasileña P.1 en al menos siete departamentos del país, según informaron a El Observador fuentes de Presidencia.

Ante esa situación, el presidente Luis Lacalle Pou convocó al Consejo de Ministros para este martes por la tarde.

El hallazgo de esta cepa, que de acuerdo a estudios científicos preliminares es más contagiosa, fue realizado por el Grupo de Trabajo Interinstitucional en Vigilancia de SARS-CoV-2, integrado por la Universidad de la República, el Instituto Pasteur y el Sanatorio Americano.

A las 18:30, los científicos que lideran el trabajo brindarán más detalles en conferencia de prensa.

A principios de marzo, tanto el ministro de Salud, Daniel Salinas, como el coordinador del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), Rafael Radi, habían advertido sobre los efectos del ingreso de nuevas variantes desde Brasil.

"Tenemos que entender una cosa que es muy clara: hay un problema severísimo en Brasil. Hay una cepa que viene mutando y que es la P1, que se ha constituido en un nuevo desafío, entonces ahora acá que estamos llegando con la vacuna, la rapidez con la que nos vacunemos va a ser fundamental para que el virus deje de mutar", dijo Salinas “¿Cuándo muta menos el virus? Cuando no está, porque muta cuando está el virus y si no está no puede mutar, por eso es importante vacunarse”, agregó entonces el ministro.

Radi, en tanto, dijo que debían estar "alertas" ante la "muy posible" aparición de la variante. “Acá se abre una carrera: la vacunación versus la entrada de nuevas cepas y la posibilidad de transmisión aumentada. Cuanta más vacunación haya, menos chance le vamos a dar a la nueva cepa de penetrar en el Uruguay y también vamos a evitar que aparezcan nuevas cepas”, señaló Radi.

¿Por qué genera tanta preocupación esta variante surgida en el Amazonas, pero que ya se ha propagado por el territorio brasileño y llegado incluso al otro lado del Atlántico?

Las experiencias de Manaos, la ciudad amazónica más afectada por la variante P1, sugieren que la cepa podría ser hasta dos veces más transmisible que el virus previo de covid en esa localidad, según indica un estudio realizado en conjunto por institutos de Reino Unido y Brasil.

Ese estudio preliminar sugiere que la probabilidad de reinfección con la nueva variante es de entre el 25% y el 60%, y un informe señala que la nueva cepa es responsable de aproximadamente el 90% de los nuevos casos en la región amazónica.

Según los investigadores, esta variante P1 probablemente surgió a principios de noviembre y se extendió rápidamente hasta volverse dominante, y ha provocado reinfecciones.

La principal preocupación de la comunidad científica y los gobiernos pasa por la eficacia de las vacunas ante estas nuevas variantes. Los datos preliminares indican que las vacunas desarrolladas hasta el momento sirven para prevenir manifestaciones graves del covid-19 en personas infectadas por las nuevas cepas, aunque en términos generales puedan ser menos eficientes que en aquellas personas contagiadas con las variantes “originales”.

El director de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas en Uruguay, Julio Medina, afirmó a comienzos de marzo que tanto la Coronavac que se encuentra administrando Uruguay como la AstraZeneca —que arribará al país mediante fondo Covax— son efectivas contra la variante P1. También lo son contra las cepas sudafricana y británica, que encendieron las alarmas a fines de año por su mayor transmisibilidad.

El coordinador del Grupo Asesor Científico Honorario, Rafael Radi, dijo en un video de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que "las vacunas en líneas generales son eficaces contra las diferentes cepas que circulan en el mundo". "Es posible que a medida que aparezcan nuevas cepas la eficiencia pueda disminuir un poco, así como pasa para otros virus que exigen revacunaciones anuales. En ese caso aparecerán versiones actualizadas de las vacunas, que podrán darse con una frecuencia aún a determinar", afirmó.

Noticia en desarrollo