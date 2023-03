Las designaciones directas –que en la jerga popular se suele decir que son "a dedo" o por "acomodo"– son una práctica común en las intendencias departamentales. El tema llama más la atención cuando esas designaciones las hace el intendente a un familiar suyo, es decir, se convierten en casos de nepotismo.

En febrero El Observador realizó un relevamiento de casos de nepotismo y detectó que hay al menos seis intendentes que trabajan con familiares en sus gobiernos departamentales. En los últimos días se conoció que el intendente de Salto contrató a su cuñada porque "precisaba hacer una especie de puente mientras le salía otra oportunidad laboral", según declaró el jefe comunal a El Observador.

La Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC), que se encarga, entre otras cosas, de asesorar en el diagnóstico y evaluación de la política de administración de personal, tanto a la administración central como a las intendencias que lo solicitan, no tiene demasiado margen de acción en esos casos.

Para el director de la ONSC, Conrado Ramos, hay un exceso de cargos discrecionales en las intendencias y ese es un problema "histórico", dijo en entrevista con El Observador. Por eso, este politólogo con un marcado perfil técnico propone que los partidos políticos se pongan de acuerdo e impulsen una ley que "encomiende" a los gobiernos departamentales a que sus funcionarios ingresen por concurso.

Ramos insistió en que los partidos deben ponerse de acuerdo, que la sociedad tiene que presionar para mejorar la administración del personal del Estado y que los jerarcas tienen que escribir las reglas con un velo de ignorancia, como el que propuso el filósofo norteamericano John Rawls.

A continuación, un resumen de la entrevista.

¿Cómo sería una ley de este tipo?

La ley tiene que exhortar, porque no hay que olvidarse de que las intendencias tienen autonomía, estatutos, constitucionalmente tienen una autonomía muy fuerte. Entonces, lo que habría que hacer en el Parlamento primero tiene que ser un acuerdo entre partidos. Pero, la ley exhorta y un exhorto de 2/3 de la Asamblea es muy importante.

No es lo mismo tener una normativa que no tenerla y tiene que haber un acuerdo, que genere un compromiso de quienes participan en la redacción de esa ley. La ONSC puede transmitir la experiencia recorrida en el Poder Ejecutivo y toda la experiencia técnica que tiene la oficina.

¿Cómo funcionan las designaciones en el Poder Ejecutivo?

En el Poder Ejecutivo fueron pasando por distintas etapas. Hoy en día la cantidad de cargos discrecionales que vos podés poner en un ministerio es acotado. Antes era por cantidad de personas, después, en el gobierno de Mujica, se nos ocurrió que no era lo mismo un ministerio chiquito, por ejemplo, como el Ministerio de Turismo, que el de Ganadería.

Lo que puede haber es un monto de dinero que se establece por ley, cada uno podrá utilizar hasta tanto en adscriptos o asesores personales. Que te los podés traer de tu partido, traés a asesores como operadores políticos. Esa es una figura que en Uruguay se utiliza mucho. Porque la política necesita negociarse con los sindicatos, los grupos de poder, con la oposición, entonces sirven esas figuras.

No hay que caer en la utopía tecnócrata: solamente ministros, viceministros y abajo todos profesionales seleccionados meritocráticamente. Todas las democracias tienen un componente de patronazgo, designaciones. El patronazgo no necesariamente es una mala cosa para la democracia. La confianza es algo importante, tanto sea partidaria, personal o confianza en un técnico de terrible reputación. Pero, que se limite.

El tema es que cuando no está limitado y la mitad de las designaciones son discrecionales. Ahí ya estás abusando de las asignaciones directas, estás ahogando la carrera administrativa y, por otro lado, estás sacándole memoria institucional porque esa gente se mantiene mientras existe la confianza política.

¿Hay un exceso de designaciones directas?

Hay un exceso de cargos discrecionales, que no pasan por concurso. Hay un exceso en las intendencias, eso está claro. En todas las intendencias. Es histórico. En el Poder Ejecutivo, en las empresas públicas, si son excesivas o no depende de cómo lo mire cada uno. Mi opinión es que sí.

Servicio Civil recoge un porcentaje equis de designaciones directas que tienen las intendencias, pero yo no le podría decir que esa información la tome al pie de la letra. Hay intendentes que figuran como jornaleros, porque lo registran en el Registro de Vínculos con el Estado como jornaleros.

¿Cómo es que un intendente llega a figurar como jornalero?

Porque la persona que tiene que subir la información y cuando tiene que seleccionar si es contratado, presupuestado, jornalero, arrendamiento de servicios, lo pone mal. Es un error de registración.

El problema es que cuando la ONSC va a mirar, por ejemplo, porque queremos ver si alguien acumula dos cargos públicos, si está mal registrado nos despista a nosotros. Tenemos que llamar y averiguar.

No necesariamente es mala voluntad de quien carga los datos. Hay otros organismos como el Ministerio de Defensa, que siempre han sido mucho más renuentes a dar la información. La información que viene es una caja negra, históricamente. Hay otros organismos que ya tienen otra tradición de dar mejor calidad de información.

Volviendo a la ley que propone para los ingresos. El Frente Amplio ya había presentado un proyecto así, ¿por qué no prosperó?

Porque lo presenta cuando ya están en sus funciones la mayoría de los jefes comunales del Partido Nacional, que tiene la mayoría de las intendencias. Entonces, ¿cuál es el incentivo para que un jefe comunal se ate las manos así? ¿Por qué la Vertiente Artiguista cuando el Frente Amplio estuvo en el gobierno, no presentó un proyecto así? Uno puede sospechar que es porque tenía la mayoría de las intendencias frentistas y no querían atarles las manos.

Me han dicho de todo. "Usted es un ingenuo", "usted es parte del partido de gobierno, convenza a los suyos". Hay que tratar de ganar más adeptos. Es como el velo de ignorancia de Rawls. Rawls es un teórico norteamericano, del liberalismo democrático. El tipo está hablando de las constituciones y dice que cuando damos reglas tenemos que tener un velo de ignorancia. Entonces, no sabés cuál es tu situación económica, tu situación social, no sabes dónde estás parado en la sociedad. Entonces, tendrías que escribir reglas sin saber desde qué lugar las estás escribiendo. Así no sabés si te van a beneficiar o te van a perjudicar. Tenés que escribir reglas lo más justas. Yo digo que tendría que pasar algo similar. Deberíamos tener los partidos una especie de velo de ignorancia. Tiene que haber más presión ciudadana. Si alguien tiene una idea mejor, que presente un proyecto.

¿Con qué criterios se pagan los sueldos de los intendentes? Porque hay muchas diferencias de un departamento a otro.

Eso no está claramente establecido, como en el Poder Ejecutivo, porque tienen su autonomía. En el Poder Ejecutivo hay ciertas normas y topes, que se usan muy discrecionalmente, a mí criterio se usan mal.

Cuando yo hice el análisis de las 1.200 compensaciones que se pagan, descubrí en un ministerio a una persona que cobra $ 180 mil de compensaciones. Si eso pasa en el Poder Ejecutivo, en los gobiernos departamentales... Por eso propuse que se establecieran normas de cómo se usan esos dineros discrecionales, que se topeen. El Poder Ejecutivo podría decir también "exhortamos a que el pago de las compensaciones extraordinarias a los funcionarios de las intendencias estén topeadas".

A un obrero que gana $ 40 mil que no le paguen $ 100 mil en compensaciones. Uno se pregunta, ¿qué está haciendo esa persona para que le den $ 100 mil de compensaciones? Y vos de repente sos el ingeniero vial y entonces dámelos a mí. ¿Cómo se los vas a dar a un chofer, a un asistente o al que te trae el café? Y esas cosas no están reguladas, se da para una discrecionalidad absoluta. Cuando me dicen "usted es un ingenuo" yo digo, ¿cómo lo haría usted? Si no es convenciendo a los partidos políticos que se aten las manos a sí mismos.

¿Por qué la reforma de la carrera en el Estado no ha podido avanzar?

Porque se enfrenta a muchos intereses. Hay varias razones: financieras, cuotas de poder en la burocracia, miedo de perder poder, autoridad. Hacer la reforma del Estado es cambiar una forma de hacer política, se transparenta mucho la gestión y entonces eso da temor a los funcionarios públicos, a jerarcas políticos en el Estado que pierden discrecionalidad. Son muchos actores involucrados en mantener el statu quo.

A los jerarcas del gobierno nos expone mucho más, porque más vale tener un sistema presupuestal que no diga mucho nada. Y en el Parlamento les das unos tomos deplanificación y evaluación que hace OPP. No los lee nadie, nadie les da pelota. ¿Qué capacidad de análisis tienen los parlamentarios para saber si está pidiendo bien o si está pidiendo mal el Ejecutivo? Ninguna. Estás ciego, te lo digo como exsubdirector de la OPP. Los costos políticos son inmediatos y grandes y los beneficios son a largo plazo y difusos.

Hoy a un funcionario público se le hace imposible justificar su salario ante la ciudadanía, porque depende de en qué lugar trabaje, si por hacer un trámite le cobra a la ciudadanía y se reparte entre todos los funcionarios. Uno trabaja seis horas, otro seis y media, otro ocho.