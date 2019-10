Consejero solicitó la remoción de directora que no brindó datos de egresos de UTU

El consejero electo por los docentes en UTU, Freddy Amaro, presentó este lunes una solicitud de remoción a la directora de Planeamiento Educativo, Virginia Verderese, que a partir de mañana podrá ser discutida en el ámbito del Consejo de Educación Técnica Profesional (CETP). Amaro tomó la decisión luego de no obtener respuesta a un reclamo que realizó hace más de dos semanas para conocer los datos de egresos de ese subsistema. Amaro, a su vez, había solicitado que se informe al consejo cómo el programa procesa y sistematiza los datos institucionales pero tampoco tuvo respuesta a ese pedido.

El reclamo de Amaro tuvo lugar luego que El Observador informara que el programa no "cuenta con la información" del porcentaje de egreso de estudiantes de UTU desde 2005 hasta el último dato disponible, desglosados año por año, en los distintos formatos (Educación Media Básica, Educación Media Superior, Educación Terciaria y Capacitación y Formación Profesional). La información había sido solicitada por parte de este medio en un pedido de acceso a la información pública.

Según dijo Amaro, estos datos "se han venido negando sistemáticamente a distintos lugares" y contó que hace más de un mes había pedido otra información que tampoco le fue proporcionada por esta división.

El consejero dijo que es consciente que Verderese está en el exterior por una misión oficial pero también sostuvo que "perfectamente por Whatsapp" podía pedir al equipo de Planeamiento Educativo que sistematizara y presentara los datos.

El dato de egresos ya había sido solicitado por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEEd) pero, según supo El Observador, tampoco logró conseguirlos. Es por esa razón que ni en los informes sobre el estado de la educación ni en el Mirador Educativo del instituto está disponible esa información. El dato de egresos presentado en educación media básica y media superior por este órgano independiente es genérico (no está dividido por Secundaria y UTU) y es una estimación basada en la Encuesta Continua de Hogares. El dato oficial de UTU no está.

Amaro había dicho, luego de hacer el reclamo en el consejo, que es "una información fácil" y que si Verderese no la presentaba en el plazo establecido de 10 días solicitaría su remoción.

El tema será tratado mañana en el consejo que no contará con la presencia de su directora, Nilsa Pérez, que se encuentra en el exterior. Como la reunión será solo entre Amaro y el otro consejero, Miguel Venturiello, el docente cree que la decisión será aplazada. De todas formas, duda que remuevan a Verderese del cargo porque "tiene el aval de (Wilson) Netto". Verderese es integrante del equipo de asesores en educación del candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez.

Venturiello, en diálogo con El Observador, ya le había restado importancia a los datos solicitados. Dijo que esos números sí están disponibles pero no están sistematizados por el Programa de Planeamiento Educativo porque no consideran que sea una información relevante. "No sé si me cambia mucho saber cuántos egresados tengo", expresó.

Amaro, en cambio, destacó la importancia de este dato y dijo que era necesario tenerlo para poder evaluar el funcionamiento de los diferentes programas. A su vez, recordó que antes del 2007 había un “librito” que se entregaba año a año con todos los datos sistematizados de matrícula y egreso.

Pérez, por su parte, aseguró que en este mes -luego de que vuelva de su viaje- dará una nueva respuesta a El Observador brindando la información solicitada y explicando a qué se debió la primera negativa.

Netto y sus números

El presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Wilson Netto, se refirió al asunto cuando se generó la polémica y aportó datos. En el portal de Presidencia se informa que Netto, en diálogo con la prensa, dijo que el número de egresados en UTU se triplicó en estos últimos años. En 2011 se registraron 3.600 egresados mientras que entre 2017 y 2018 se llegó a “más de 9.000 alumnos” con el título en la mano, según el jerarca.

Pero en sus declaraciones no aportó contexto a esas cifras. No hizo referencia ni al porcentaje de egreso ni a cómo esa cifra se comporta en los diferentes programas de UTU.

“Ese dato suelto no sirve. Tiene que tener una relación con el ingreso. No es lo mismo que hayan egresado 9.000 alumnos cuando ingresaron 10.000 que si ingresaron 25.000”, remató Amaro.