Continúa el reclamo de los futbolistas y los de Segunda, no pasan por debajo del arco de presentación

Los futbolistas de todos los planteles de la Segunda división profesional decidieron no ingresar por debajo del arco de presentación que tiene el torneo y que se coloca en los diferentes partidos, debido a que el mismo, tiene nombres de algunas empresas.

Es que, como informó Referí, el torneo tiene dos nombres: el original de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) es “Campeonato Uruguayo de la Segunda Profesional”, mientras que, por su parte, los clubes participantes del certamen impulsaron el nombre de “Liga de Ascenso Profesional” que cuenta además, con la anuencia de la empresa televisiva Tenfield que en cada encuentro coloca este logo.

Consecuentemente con el reclamo de los derechos de imagen para los jugadores que lleva a cabo la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales, se tomó la decisión por parte de los distintos planteles de mantener esa determinación y no pasar por debajo del arco de presentación de cada encuentro, sino que lo hacen por el costado del mismo.

Diego Scotti, presidente de la Mutual, indicó por qué los jugadores de Segunda no ingresan por debajo del arco de presentación de cada encuentro

“Todo lo que sea asociarse con marcas estamos en un litigio. Estamos reclamando todo lo que se asocie a nuestra imagen y exigiendo tener un acuerdo. En este caso, encima, hay un nombre de un campeonato que no es el nombre tampoco, no sé cómo ese tema lo tendrá que resolver la AUF. Ese es nuestro conflicto. Cuando estaba la manga de un medio escrito, pasában por el costado, y al escenario de una bebida cola no subimos en las finales. Todo lo que sea asociación de marcas, si no existe un acuerdo y no está regularizado, vamos a tratar de evitarlas. Nos explotan la imagen de distintas formas sin el consentimiento de los futbolistas”, explicó a Referí el presidente de la Mutual, Diego Scotti.

Y añadió: "Son medidas que llevamos adelante hace tiempo, estas como otras que van apareciendo y entonces ningún plantel pasó por debajo de ese arco de presentación. Obviamente, estamos alineados con los futbolistas, porque estamos ante una demanda y peleamos por los derechos que nos corresponden. Este es otro de ellos”.

Scotti dijo que no descartan “tomar medidas gremiales en cualquier momento. Sabemos que estamos en una etapa de pandemia y la gente mira los partidos por televisión. Hay que pensar un poco más las cosas y más en esta situación compleja en la que estamos. El campeonato se llama Segunda división profesional, entonces como ese cartel tiene un logo nuevo y no tenemos nada acordado, por eso los jugadores no pasan por allí. Si tiene que estar allí o no, no nos corresponde a nosotros”.

Camilo Dos Santos

La Mutual pretende que se profesionalicen más algunas canchas de la A que entiende que no está para jugarse

El presidente explicó que “hoy televisan todos los partidos, nos están explotando ilícitamente desde fines de 2016 y se sigue televisando y se sigue utilizando la imagen de los futbolistas sin consentimiento, la empresa (Tenfield) y algunas otras marcas con las que tuvimos medidas de diálogo. Pretendemos regularizar una situación como lo tiene la selección o como sucede en varios países del mundo”.

“Ese marco tiene algunas marcas asociadas, por eso es que los futbolistas no pasan por ahí, ignoran eso”, agregó Scotti.

El titular de la Mutual explicó que desde 1998 a 2016 que rescindió contrato la directiva anterior con la empresa, "siempre Tenfield le pagó a la Mutual y las cláusulas son explícitas y pagó por la explotación comercial de los futbolistas. Siempre pagó. No es que le daba una donación o colaboración como dicen. Entonces nosotros estamos reclamando por lo que realmente vale el fútbol hoy, no por lo que hoy arreglaron los clubes con la empresa. Vamos a exigir que se nos pague por lo que vale el fútbol hoy. Si los clubes tomaron la decisión de firmar esos contratos que nos atan hasta 2025 -que todos se están quejando que la plata no les alcanza para nada-, nosotros vamos a reclamar lo que pensamos que vale el fútbol, no de los US$ 13 millones que paga hoy Tenfield. Desde 1998 a 2016, (Tenfield) nos pagaba a la Mutual entre US$ 200.000 y US$ 225.000 por año. Desde allí que no paga más, nos están explotando ilícitamente. Eso es lo que estamos reclamando”.

A su vez, también habló de lo bueno que se televisen todos los encuentros.

Leonardo Carreño

Desde 1998 a 2016, dice Scotti, la empresa Tenfield le pagó todos los años a la Mutual por los derechos de imagen de los futbolistas

“Bienvenido que televisen todos los partidos, que fue algo que exigimos. La B es un espectáculo y en la A hay canchas que no son acordes al fútbol profesional y estamos exigiendo y reclamando, que la Comisión de Canchas se profesionalice para que haya alguien que fiscalice desde el césped a los vestuarios y los baños. De a poco tratamos de dar señales, lo que pasa es que todo es muy lento, hay que tener paciencia. Lo que pasa es que a todos nos faltan recursos, a la AUF y a los clubes”, dijo Scotti.

“Los clubes de la Segunda división cobran US$ 125.000 por año y los de la Primera US$ 450.000 por año, “es un número muy bajo que no da para pagar ni los sueldos mínimos”, expresó.