Contra la impunidad de ayer y de hoy: el camino que recorrerá la Marcha del Silencio

La 24ª Marcha del Silencio organizada por Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos se desarrolla en esta oportunidad bajo la consigna: «¡¡¡Que nos digan dónde están!!! Contra la impunidad de ayer y hoy».

"Las Marchas del Silencio expresan la voluntad de miles de ciudadanos a lo largo y ancho de nuestro país, que no quieren que esta historia se repita. ¡Nunca más dictadura ni Terrorismo de Estado!", sostiene la organización en su sitio web.

El encuentro es "una cálida demostración de solidaridad con quienes sufrieron y aún sufren las consecuencias de la barbarie del Terrorismo de Estado; y particularmente con la lucha de las madres que buscaron a sus hijos y los siguen buscando", agrega.

La organización convoca a partir de Rivera y Jackson a las 19:00 horas y luego a tomar la avenida 18 de Julio hasta la Plaza Libertad donde se entonará el Himno Nacional. La convocatoria será tanto en Montevideo como en 27 localidades del interior: Artigas, Bella Unión, Colonia del Sacramento, Carmelo, Chuy, Durazno, Flores, Florida, Fray Bentos, José Enrique Rodó, Juan Lacaze, Maldonado, Melo, Mercedes, Minas, Nueva Helvecia, La Paloma, Pan de Azúcar, Paso de los Toros, Paysandú, Piriápolis, Rivera, Rocha, Salto, San José, Tacuarembó, Treinta y Tres. Además, en el exterior se suman a la marcha Buenos Aires, París, Madrid y Santiago de Chile.

Desde las 19.00 horas, en paralelo a la realización de la misma, la Pantalla IMPO, ubicada frente a la Intendencia de Montevideo, emititirá las fotografías y los nombres de los detenidos desaparecidos en Uruguay.

La organización añade que "expresa el repudio más enérgico a las atrocidades cometidas, tristemente reivindicadas no sólo por sus ejecutores sino también por los Generales y la Oficialidad actual, que no temen por su honor cobijando en sus filas tales elementos".

Con motivo de laMarcha del Silencio habrá modificaciones en el tránsito .Las calles Jackson entre Rodó y Rivera, así como Guayabos entre Jackson y J. Rodríguez permanecerán cortadas a partir de la hora 19.

Las líneas 104, 117, 128 y 199 que habitualmente circulan por allí tomarán por Jackson, J. E. Rodó, Pablo de María, Colonia, a sus rutas. Mientras que las líneas 141, 144 y 427 tomarán por Av. Rivera, Fernández Crespo o Pablo de María, Colonia, Río Negro, a sus rutas.

En tanto se desarrolle la marcha,la Av. 18 de Julio verá modificada su circulación habitual en ambos sentidos entre Fernández Crespo y plaza Cagancha.

Por otra parte, con la autorización del grupo de familiares se crearon cuentas de Twitter de desaparecidos en dictadura con el objetivo de sensibilizar y a través de esta red social cpntar su historia.

Las tres primeras cuentas que están en línea son las de Juan Pablo Errandonea Salvia, Marta Severo Barreto y Luis Eduardo "Chiqui" González.

Las publicaciones de estas cuentas de Twitter son acompañadas por hashtags como #SeguimosBuscando o #VerdadyJusticia.

Me secuestran a plena luz del día mientras caminaba por la calle en el barrio Colón de Montevideo, el 5 de mayo de 1974. Estaba clandestino. Son de la Fuerza Aérea, me llevan al Grupo de Artillería No 1. #SeguimosBuscando #VerdadyJusticia