“Convocamos a que traigan las ideas”: Heber dice que llama a partidos por seguridad porque es “fácil criticar”

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dijo este jueves que convocó a los partidos políticos a conformar un plan de seguridad para que aporten ideas y así determinar “las causas del delito” en Uruguay.

“Ya que dicen que nosotros no los convocamos a aportar, los estamos convocando. No estamos planteando las ideas, estamos convocando a que traigan las ideas. Porque si nosotros planteamos las ideas pasa lo de siempre: se critica y no se aporta. Si lo aporta el ministerio, es más fácil y cómodo solamente criticar lo que se presenta y nunca tenemos una respuesta acorde”, expresó este jueves en Tacuarembó durante una rueda de prensa.

El ministro añadió que lo hace “para poder empezar a trabajar en serio sobre un tema en el que se nos va la vida”. Adelantó que interesa un análisis con foco en causas sociales y culturales, y que también abarcarán el tema desde lo educativo, la salud, y con trabajo conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social.

“Después de las ideas, vamos a sacar una idea, (eso) espero”, expresó.

La convocatoria

El Observador informó este miércoles que Heber envió una carta a los partidos políticos para conformar una mesa común y así crear un programa de seguridad al que denominará “Programa de Seguridad Integral y Preventivo", consta de la carta de invitación.

El ministro pidió que cada partido designe a un representante con un perfil técnico para que participe de una reunión preliminar que se realizará el próximo lunes 19 de diciembre.

El encuentro será moderado por el coordinador de Estrategias Focalizadas de Prevención Policial del Delito, Diego Sanjurjo. Es una invitación "en el entendido de que los órganos de seguridad pública controlan el delito, pero su reducción significativa y sostenible requiere la interacción y cooperación de otros actores que trabajen sobre sus causas", señaló la cartera.

Añadió que el principal objetivo es la “prevención del delito a través de la colaboración operativa de distintos organismos del Estado”, según expresó en el documento.