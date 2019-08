Convocan a productores a presentar proyectos de suministro y distribución de agua

Para solucionar el suministro y distribución de agua en predios de productores agropecuarios, el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP), a través de la Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR), convoca a productores agropecuarios a presentar proyectos ambientados en el desarrollo de los sistemas de agua en el campo y para eso se les otorgará como máximo US$ 8.000.

En el marco de la campaña Más agua para el desarrollo rural, se financiarán inversiones que solucionen el suministro y distribución de agua en predios de productores agropecuarios de todo el país.

El lanzamiento de la fase dos del proyecto –la primera parte se basó en buscar agentes territoriales– se realizó en la tarde de este miércoles en la sede del MGAP, en Montevideo, y estuvo a cargo del Director de Desarrollo Rural, José Olascoaga; el coordinador de la Coordinación Nacional de Sistema de Asistencia Técnica, José Bervejillo; y el ministro del MGAP, Enzo Benech.

“Estamos tratando de llegar a más productores. Como gobierno apostamos a un nuevo modelo de transferencia de tecnología y que esto sea la base del inicio. Creo que hay mucho conocimiento acumulado y que aún no se utiliza. Seguramente, los sistemas que hemos usado no han sido tan buenos como lo esperábamos”, comentó el jerarca.

Para llevar a cabo el proyecto, el productor recibirá como máximo US$ 8.000. El porcentaje del costo total del proyecto que se podrá cubrir con el monto otorgado dependerá del tipo de beneficiario. Un productor familiar obtendrá hasta el 80% de financiamiento no reembolsable y un productor no familiar (pequeño y mediano) accederá hasta el 50%.

El monto no incluye la asistencia técnica, porque eso se financia aparte, realizada por el Agente Territorial de Desarrollo Rural (ATDR).

Manuela García Pintos

El plazo de presentación de proyectos comenzó este 14 de agosto y se extenderá hasta el 15 de octubre.

Los ATDR habilitados de la zona –hay 76 organizaciones rurales– presentarán los proyectos, realizarán la asistencia técnica y harán seguimiento de la implementación de las inversiones prediales que impulsen medidas de mitigación de los impactos ambientales y sostenibilidad de la producción.

Las propuestas deberán incluir diagnóstico de problemas o limitantes, objetivos y metas del proyecto, cronograma y descripción de actividades y documentación vinculada a uso de recursos naturales y plan de cumplimiento de salvaguardas ambientales.

Entre los costos se podrá elegir entre, por un lado, construcción de pozos, tajamares, limpieza y cercado de cachimbas, calzado de vertientes, depósitos y sistemas de distribución de agua y riego, entre otros. Por el otro, costos incurridos en las capacitaciones, ya sea por conceptos honorarios, servicios y logística, entre otros.

Las propuestas serán presentadas a través de la web de DGDR/MGAP y la documentación requerida deberá entregarse a los responsables territoriales de la DGDR dentro del plazo de inscripción establecido.

Previo al comienzo del proceso de evaluación de las propuestas, cada productor deberá contar con el aval social de la Mesa de Desarrollo Rural de su territorio de influencia.