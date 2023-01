Coordinadora avícola se reunió con Lacalle Pou y el MGAP y les dejó una "hoja de ruta"

El gobierno comunicó este lunes a los integrantes de la Coordinadora para la Defensa de la Cadena Avícola que hará una observación constante de lo que esté sucediendo en el mercado, de modo de adoptar decisiones puntuales sobre permisos de importación de pollo trozado desde Brasil. Eso informó a El Observador José Luis Strazzarino, productor fasonero e integrante de la coordinadora.

Destacó que tras dos reuniones que hubo quedó claro que la situación se irá monitoreando en forma constante, de modo que las decisiones de otorgar nuevos permisos no generen perjuicios para nadie en la cadena avícola nacional, tampoco para los consumidores.

El objetivo de la coordinadora no es evitar que entre pollo trozado, sí se busca que el ingreso sea razonable y no en volúmenes elevados cuando no sea necesario, para evitar distorsiones en la plaza local que perjudiquen a la producción nacional.

Se entiende que eso, un ingreso masivo e innecesario, es lo que ha ocurrido desde setiembre y eso fue señalado hoy al ministro Fernando Mattos y a su equipo, y al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en sendos encuentros de trabajo.

“Si en algún momento pasa algo, la producción disminuye y para mantener los precios hay que importar, por supuesto que no nos oponemos, pero también quedó claro que hay que controlar la importación cuando acá la producción es normal, para que nadie se vea perjudicado”, consideró.

"Lo que pedimos es no que se sobreproteja al sector, sí que se atienda su realidad", apuntó.

La coordinadora se reunió durante más de dos horas, en la mañana, con autoridades y profesionales del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y del Instituto Nacional de Carnes (INAC) en la sede ministerial.

Por la tarde, también durante casi tres horas, la entidad fue recibida por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en la Torre Ejecutiva (en la foto, más adelante, aparecen los integrantes de la coordinadora tras el encuentro).

El presidente, dijo Strazzarino, fue informado en detalle por fasoneros, distribuidores e industriales sobre la realidad de cada sector de la cadena avícola. Lacalle Pou escuchó atentamente, no dijo que sí o no a nada en particular y quedó en considerar cada consideración que se le expuso, para responder durante la semana próxima, señaló el productor.

Los integrantes de la coordinadora le entregaron al presidente y también en la mañana al MGAP una secuencia de puntos que entienden deben ser atendidos, en un documento que denominaron "hoja de ruta".

Denis Villalba (industria Valle Alegre), José Luis Strazzarino (fasonero), Daniel Pereya (fasonero), Joaquín De Grazia (industria Tres Arroyos), Juan Prando (fasonero), José Prando (fasonero) y Fredy Balbi (industria El Poyote). También concurrió Julio Balbi (distribuidor), que fue quien sacó la foto.

La hoja de ruta

Entre varios puntos, se pide no otorgar nuevos permisos de importación en enero y limitar los que se den en los próximos dos meses, trabajar en el tema precio de modo que el mismo no tenga cambios bruscos, evitar la importación de pollo a granel, exigir que llegue en un envase que asegure la inocuidad y priorizar trabajar en el acceso al mercado chino.

Strazzarino comentó que en la plaza hay un sobrestock importante, de 800 a 1.000 toneladas de pollo trozado importado, básicamente supremas, lo que sumado a la producción local permite un abastecimiento al mercado durante varias semanas, sin que haya necesidad de incrementar las importaciones.