Corriedale de La Esperanza se vendió todo y promedió US$ 815

Un rematazo concretó la firma Zambrano & Cía en la tarde de este miércoles 27 de cabaña La Esperanza, de Gambetta: se vendió el 100% de la oferta Corriedale fino a un precio promedio de US$ 815.

Alejandro Zambrano, director de Zambrano & Cía, señaló a El Observador que las ventas fueron excelentes.

"Tremendo remate. Faltaron carneros. El promedio para la raza Corriedale fue de US$ 815 y se colocó el 100% de lo ofrecido", indicó.

En tanto, aseguró que acompañó un buen marco de público y que faltaron de 30 a 40 carneros más.

"Se terminaron vendiendo los últimos lotes de campo a US$ 700 por los lotes. Imponente", reflexionó el rematador.

El precio máximo fue de US$ 2.500 y el mínimo US$ 500. Los vientres promediaron US$ 149.

El 15° remate anual de cabaña La Esperanza, de las razas Corriedale fino y Poll Dorset, se desarrolló en la Rural de Paso de los Toros.

Las ventas fueron transmitidas en vivo a través de Rural UY.

Los promedios