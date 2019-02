Corriedale y Dohne de El Piramidal en Don Tito

La carnerada de las razas Corriedale y Merino Dohne de El Piramidal, de Gonzalo Gambetta, saldrá a la venta el próximo jueves 28 de febrero en el Centro de Ventas Ganaderas Don Tito, en lo que será el 46° remate anual de la cabaña.

El remate contará con la conducción del equipo de Valdez y Cía.

La oferta se compone de 140 carneros Corriedale con datos de EPD, 80 carneros Merino Dohne con datos EPD y flock testing y 40 borregas Merino Dohne.

Gonzalo Gambetta, director de El Piramidal, comentó a El Observador las características principales de los 140 Corriedale que se venderán en el 46° remate.

“Son todos ejemplares negativos en micras, es decir afinadores, y positivos en peso cuerpo. Además, la mayoría de ellos son positivos en peso vellón”, dijo el cabañero.

A su vez, resaltó que se estará comercializando el carnero P91 que resultó ser el Reservado Campeón en la Expo Prado 2018.

La cabaña estará ofreciendo también 80 borregos de la raza Merino Dohne. Todos cuentan con datos flock testing y tienen 18,7 micras de promedio.

“De la oferta, 40 son borregos pedigrí y 40 borregos MO. Saldrán a la venta dos carneros padres usados por la cabaña. Ofrecemos también 40 borregas Merino Dohne.

Son 10 de pedigrí y 30 MO de 17,5 micras”, resaltó Gambetta.

Todos los ejemplares están libres de pietín, certificados por el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL).

El flete será gratis. Se ofrece 180 días libres para el pago y un 5% por pago al contado. Además, se dará un 3% de descuento por el retiro de los carneros en el día.

Por la compra de 10 carneros se ofrecerá un 10% de descuento. Las ventas contarán con la transmisión en vivo y en directo de Valdez TV.

Por informes, ingresar al sitio valdez.com.uy o llamar al teléfono 4632 5555.

Desde que El Piramidal comenzó a producir carneros Corriedale para la venta y para el plantel –hace 80 años– siempre tuvo su objetivo de producción pensando en el productor de majada comercial.

La cabaña busca animales finos, con muy buenos datos reproductivos que no pierdan peso de lana y con una muy buena res carnicera.

“Siempre tuvimos objetivos claras y a largo plazo”, concluyó.

Resultados 2018

El remate de 2018 de cabaña El Piramidal vendió el 75% de su oferta. Los Corriedale se colocaron en un promedio de US$ 505. En el casos de los planteleros llegaron a precio máximo de US$ 1.600 y un mínimo de US$ 550, promediando los US$ 846. En tanto los PI y MO promediaron US$ 354, con mínimos de US$ 280 y máximos de US$ 500. En el caso de los Merino Dohne la venta media fue de US$ 507, con máximos de US$ 950 de los PI, mientras el precio más bajo fue de US$ 600.