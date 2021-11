Cortas y fáciles de ver: seis series livianas y divertidas para ver en casa

El catálogo de series de Netflix está lleno de títulos con series profundas, aclamadas por la crítica, que tienen mensajes de denuncia o con tramas complicadas. Pero a veces, cuando estamos cansados y llegamos de trabajar, lo único que queremos ver es una serie corta, fácil de digerir y que nos distraiga un rato de todas las obligaciones del día.

Para esas situaciones también hay oferta. Muchas con tramas divertidas, con pocos capítulos de corta duración, o que valen la pena para viajar mentalmente a algunas de las ciudades más lindas del mundo.

A continuación, una selección de las mejores:

1. Emily en París

Emily Cooper, una joven ejecutiva de marketing de Chicago, es contratada para proporcionar una perspectiva estadounidense en una empresa de marketing en París. La serie del creador de Sex and the city, Darren Star, cultivó tanto fanáticos como haters, pero lo cierto es que es una gran opción para recorrer los bellísimos escenarios parisinos sin moverse de casa.

2. The bold type

La comedia dramática creada por Sarah Watson está inspirada en la vida de la exeditora de la revista Cosmopolitan, Joanna Coles.

La serie se centra alrededor de tres amigas -Jane, Kat y Sutton- que trabajan para Scarlet, una revista para mujeres. El programa explorará sus extravagantes vidas en la ciudad de Nueva York mientras aprenden a encontrar sus propias voces y explorar su sexualidad, identidad, amor y moda.

3. Ten percent

Todos los días, Andréa, Mathias, Gabriel y Arlette, agentes de talentos de la agencia ASK, donde manejan situaciones difíciles, combinan hábilmente el arte y los negocios, y sus vidas privadas y la profesional se cruzan.

Mientras luchan por salvar su agencia sacudida por la repentina muerte de su fundador, los cuatro agentes nos llevan detrás del escenario del salvaje mundo de las celebridades, donde la risa, la emoción, la transgresión y las lágrimas se chocan constantemente.

La serie francesa, además de mostrar hermosas locaciones, sorprende capítulo a capítulo con la aparición de celebridades.

4. The good place

Eleanor acaba de morir y la reciben en cielo por error. Ella no se merece estar allí, no se ha portado bien y no encaja con las personas que le rodean: todas perfectas, sin errores y buenas con los demás.

Un mundo ideal donde tendrá que aprender a encajar y evitar ser expulsada, además de no provocar ningún incidente. Ese es el argumento de una de las mejores series fáciles de Netflix si buscás humor y diversión en un título con episodios cortos de menos de media hora.

5. The movies that made us

Esta docuserie cuenta el detrás de escena de películas clásicas como Cazafantasmas, Dirty Dancing o Solo en casa. Capítulo a capítulo va desgranando detalles como los orígenes de cada película, curiosidades de las fases de proyecto antes de estrenarse y una valoración del impacto que tuvieron cuando llegaron al gran público.

También está disponible la serie que se rige bajo el mismo concepto pero para hablar de juguetes: The toys that made us. Lo mejor es que los capítulos se pueden ver desordenados y a gusto de cada espectador.

6. Navidad en casa

Esta serie noruega es ideal para ir palpitando el espíritu navideño y, a la vez, disfrutar de la calidad que las creaciones nórdicas están ofreciendo últimamente.

Tras los molestos comentarios de su familia sobre su soltería, Johanne, de 30 años, comienza una búsqueda de 24 días para encontrar un compañero para llevar a casa por Navidad. Divertida y fácil de ver, es ideal para maratonear.

