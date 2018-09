Corte desestimó demandas de funcionarios a ASSE por errores en liquidaciones de sueldos

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) desestimó una demanda realizada por funcionarios de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) al organismo, por considerar que se les habían liquidado compensaciones que determinó una ley de 1990. ASSE fue demandado 104 veces por un total de 3.500 funcionarios que reclaman en total US$ 47 millones y la Corte por ahora falló en seis de esos casos, que llegaron a casación porque fueron desestimados en primera y segunda instancia.



El fallo, al que accedió El Observador, indica que los ajustes salariales fueron realizados de forma correcta por parte del Estado porque lo realizó de acuerdo al sueldo básico y no al salario. “La norma es clara: establece una determinada tabla de sueldos básicos, con circunscripción de los escalafones para los cuales habrá de regir la compensación. Es sobre la base de dicha tabla que se aplica la compensación”, sostiene la sentencia que cuenta con la unanimidad de los ministros de la Corte.



Lea también: El Frente Amplio y la oposición cada vez más lejos por la comisión que investigó ASSE



Los funcionarios reclamaban pagos por malas liquidaciones de partidas por antigüedad, nocturnidad, asiduidad y de los aguinaldos entre mayo de 2010 y el mismo mes de 2015. En el caso del fallo de la SCJ, que fue dictado la semana pasada, el monto reclamado de los demandantes era de unos US$ 290 mil, que se suman a las otras demandas con las que se llegan a los US$ 47 millones.