El Frente Amplio y la oposición cada vez más lejos por la comisión que investigó ASSE 

La Comisión Investigadora que indagó las irregularidades dentro de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) recibió este martes dos informes que valoran de manera diferente las conclusiones de ese trabajo. Uno corresponde a la visión del Frente Amplio y otro al enfoque de los cinco partidos de la oposición: Unidad Popular, el Partido Nacional, los colorados, el Partido Independiente y el Partido de la Gente.

“No tenemos la misma mirada sobre el análisis de los temas que se investigaron, ponemos el énfasis en distintos elementos, por eso es lógico que presentemos dos informes separados. Incluso pensamos diferente en relación al rol que debió cumplir esta investigadora”, explicó a El Observador la diputada oficialista Cecilia Bottino.

La distancia que existe entre el Frente Amplio y el resto de los partidos que integran la comisión no son una situación nueva. Desde setiembre de 2017 -momento en que empezó el estudio parlamentario- hasta agosto de este año -cuando culminó la actividad- las posiciones antagónicas entre ambos bandos se incrementaron casi de manera cotidiana. La contrariedad es la misma que ahora se refleja en los informes concluyentes, que serán debatidos el próximo miércoles en el plenario de la cámara de Diputados.

El documento del Frente Amplio reconoció que “algunas cosas dentro de ASSE” se hicieron de forma incorrecta. “Fundamentalmente las irregularidades administrativas”, puntualizó la legisladora y especificó, además, que esos puntos “ya se habían sido constatado por la auditoría” que realizó el propio organismo a nivel interno.

Lea también: Entre reproches y acusaciones finalizará la comisión investigadora de ASSE y FONASA

“La mayoría de las cuestiones observadas fueron investigadas por ASSE. Ahora son cuestiones que están en manos de la Justicia. Allí se debe determinar si además de irregularidad hubo ilicitud”, detalló Bottino.

Asimismo, el informe oficialista destacó que, durante el proceso de investigación, el nuevo directorio de ASSE, encabezado por Marcos Carámbula desde febrero de 2018, implementó correcciones pertinentes que “la oposición no quiere reconocer”.

La otra mirada

El diputado nacionalista, Martín Lema, aseguró a El Observador que la Comisión Investigadora pudo concluir la existencia de “despilfarro, descontrol administrativo, amiguismo e impunidad de algunos jerarcas”. Tanto es así, dijo el legislador, que mientras se investigó el presidente Tabaré Vázquez decidió remover a todo el directorio de ASSE y, posteriormente, se destituyeron directores regionales y directores de hospitales, entre otros.

En relación al cambio de rumbo que promovió el nuevo directorio, el diputado reconoció que existió una diferencia con el equipo de gestión anterior, encabezado por Susana Muíz. “Pero la pésima gestión administrativa de años no se corrige con anuncios de un día para el otro”, opinó Lema. Además insistió con que la investigadora se llevó a cabo por las irregularidades y los presuntos hechos de corrupción.

El informe de la oposición planteó continuar con la ampliación de denuncias ante la justicia - como ya se hizo con el caso Bella Unión – y determinó, además, una interpelación conjunta prevista para octubre, donde se citará al Ministro de Salud Pública, Jorge Baso, y al de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro. La idea es interrogarlos sobre los asuntos que quedaron pendientes cuando el Frente Amplio no votó en agosto la prórroga para que la comisión continúe investigando una vez cumplido el plazo de cierre.

“El Frente Amplio no solo no quiso seguir investigando irregularidades en ASSE, tampoco se animó a investigar lo sucedido en la denominada estafa al Fonasa que implica al Banco de Previsión Social (BPS), la Junasa y algunos prestadores privados”, detalló Lema en relación a los asuntos que la comisión no pudo abordar por falta de tiempo.

Lea también: Faltaron legisladores de la oposición y al FA le alcanzaron 48 votos para trabar prórroga de investigadora de ASSE

La diputada Bottino aseguró que los representantes oficialistas solicitaron que se inicie la investigación del Fonasa cuando todavía estaba en curso el plazo de la comisión. “Fue la oposición la que optó por dejarlo para último momento y, al final, el tiempo no dio. Pero no es solo cuestión de tiempo, también es un asunto de potestades que nosotros como legisladores no podemos asumir”, explicó la legisladora y apuntó que la profundización de las investigaciones debe hacerlas el Poder Judicial.

“Nosotros no podemos conducir a testigos ni hacer careos, ni nada de eso. En ese terreno, en donde nosotros no podemos profundizar, deberá estudiarse en la Justicia, donde sí existen ese tipo de potestades”, remarcó Bottino.

Pero Lema retrucó. “En ASSE se destituyó por completo al Directorio independientemente de las actuaciones de la Justicia. Con el Fonasa, aparte de lo que se encuentra en la justicia, el Frente Amplio no quiso indagar sobre responsabilidades en el BPS y en algunos Prestadores Privados. Debimos ser mucho más incisivos con esa investigación”, concluyó.