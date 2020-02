Cosse ante dichos de Martínez sobre boleto trabajador: "Me sorprende y me duele"

La candidata a la intendenta Carolina Cosse dijo haberse sorprendido por las declaraciones de su competidor, Daniel Martínez, quien en entrevista con El Observador afirmó que la propuesta de Cosse de crear un "boleto de trabajadores" ya se hizo durante su administración.

"Pasamos 34 meses sin que subiera el precio del boleto para el usuario frecuente que usa más de 40 boletos por mes, que es el que más importa. Vendría a ser el equivalente al "boleto obrero", por eso cuando se dice "boleto obrero", yo digo que en definitiva fue lo que hicimos: un boleto para los trabajadores", dijo Martínez, quien remarcó que "a aquellos que usan más de 40 boletos por mes se les devuelve dos pesos".

Tras visitar la departamental de Casa Grande, Cosse fue consultada por Subrayado al respecto y dijo que se sintió dolida por los dichos del exintendente.

"Me sorprende haber visto la tapa de un medio con esa afirmación. Me sorprende y me duele y me parece que los frenteamplistas no tenemos que hacer política comunicándonos a través de los medios", dijo Cosse. "Creo que si algo tendríamos que haber aprendido en estos últimos tiempos es que la unidad se construye conversando y no comunicándonos a través de los medios", resaltó.

La exministra de Industria y senadora electa dijo que "por supuesto" está al tanto de que hay un beneficio para los usuarios frecuentes pero que se "compromete" a ir más allá. "Yo me comprometo a poner todo de mí para configurar un boleto trabajador específico, porque el trabajo es el principal motivo de transporte en Montevideo", afirmó Cosse, y recordó su participación en la "implantación del Sistema de Transporte Metropolitano" entre 2007 y 2010.

Además, Cosse señaló que está dispuesta a firmar un "compromiso escrito" para estar los "años que corresponden". "Yo me tomo en serio esta candidatura a la Intendencia de Montevideo y he recogido de diversas personas que descreen de la política la preocupación de que Montevideo sea usada como un trampolín hacia otros cargos".