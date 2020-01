Cosse: "Estoy dispuesta a estar los cinco años si soy electa intendenta"

La senadora electa y precandidata a la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM), Carolina Cosse, dijo este martes estar dispuesta a asumir el compromiso de permanecer los cinco años en ese cargo en caso de ganar las elecciones de mayo.

Entrevistada por el programa En Perspectiva, Cosse afirmó que si eso “ayuda a avanzar la discusión” en el Frente Amplio, ella está “dispuesta” a “asumir la responsabilidad por cinco años”. “Yo sé que hay muchas discusiones que se están llevando adelante y entiendo el estado de ánimo de las bases. Por eso pongo a disposición del Plenario esta postura si en algo puede ayudar a que las cosas fluyan mejor”, afirmó la senadora electa.

Consultada por El Observador, Cosse reafirmó que en caso de asumir como intendenta se compromete a finalizar el período y no postularse a la Presidencia en 2024. "Estoy dispuesta a estar los cinco años si soy electa intendenta", expresó.

El anuncio de Cosse se da en medio de las negociaciones en el Frente Amplio para habilitar tres candidaturas y descartar la propuesta de las bases de apoyar un único candidato. A un día del Plenario, que tendrá lugar este miércoles, las conversaciones están encaminadas para que no haya un bloqueo a ninguno de los nombres, específicamente al de Daniel Martínez, como planteaban algunas coordinadoras.

En la entrevista con En Perspectiva, Cosse dijo ser consciente de que es "una preocupación" en el Frente Amplio y que por eso ponía su compromiso a consideración de la orgánica. "En aras de construir unidad, en aras de darle un elemento a las bases, yo lo pongo a disposición. Lo utilizará el Plenario o no lo utilizará. Si los ayuda bárbaro", sostuvo.

El compromiso a estar los cinco años en el cargo es algo que varios dirigentes del Frente Amplio pusieron arriba de la mesa en la discusión sobre las candidaturas. El senador electo Mario Bergara fue el primero en plantear el tema. "Yo aspiro a apoyar a un candidato a intendente que se comprometa a cumplir enteramente su mandato, trabajando los cinco años para los montevideanos. Esa es una señal necesaria y ayuda a fortalecer la credibilidad del sistema político", dijo a principios de año en una entrevista con el semanario Crónicas.

El expresidente José Mujica también abonó esa postura. Entrevistado por El Observador, el líder del MPP dijo que "Montevideo debe tener intendentes que se dediquen a la IMM y no para prepararse para ser presidente". "Ver a la intendencia como un instrumento me parece que no. Es una causa en sí misma”, agregó el expresidente.

Hasta ahora, el neurocirujano Álvaro Villar era el único que se había comprometido a estar todo el período, y en el entorno de Daniel Martínez lo veían como un cuestionamiento implícito a su candidatura.

El pasado 15 de enero, tras reunirse con la departamental del Frente Amplio y confirmar su intención de ser candidata a intendenta, Cosse fue consultada acerca de si estaba dispuesta a comprometerse a permanecer los cinco años en el cargo. "Yo creo que esa pregunta no tiene mucho sentido porque no tiene respuesta. Lo que creo, y lo que me ha pasado en la vida, es que cuando me comprometo con algo me comprometo. Yo voy a estar donde la gente decida", dijo en esa oportunidad.