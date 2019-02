Cosse, la precandidata más oficialista según los analistas

El presidente Tabaré Vázquez respondía uno por uno los planteos de los ciudadanos que tomaban el micrófono en Pueblo Centenario. Escuchó a una directora que dijo que su escuela se llovía, a un frenteamplista desilusionado preocupado por la contaminación del Río Negro y el impacto negativo de una nueva pastera, y a varios vecinos que expresaron su apoyo a la llegada de UPM y, sobre todo, del ferrocarril central.

En primera fila, siguiendo atentamente la reunión y registrando todo en una libreta, estaba Carolina Cosse, hasta hace unas semanas integrante del gabinete pero ahora veía desde el otro lado del escenario.

Mientras que Daniel Martínez tiene resuelto despegarse de la actual administración cuando lo crea necesario –una decisión que no es del todo bien vista por el Ejecutivo–, Cosse se posiciona en cambio con un perfil marcadamente oficialista, subrayando sus coincidencias con la conducción de Vázquez y los ministros. Su presencia este lunes en Pueblo Centenario acentuó esa cercanía y así lo ratificó horas más tarde en una audición online.

Ya en su casa de Montevideo, Cosse encendió una cámara y por primera vez realizó un video en vivo desde la cuenta oficial de su campaña. “Siempre digo que todos somos un medio. Hay que empezar por casa”, dijo la precandidata, que inauguró la herramienta con un relato detallado –que duró unos diez minutos– del consejo de ministros abierto y el liderazgo de Vázquez.

Repitió varias veces el lema “gobierno de cercanía” y se refirió una y otra vez al mandatario y la forma en que fue respondiendo cada una de las intervenciones.

“Al principio del consejo hubo un planteo de un joven muy preocupado y angustiado por la instalación de UPM. Y el presidente, nuestro presidente, le agradeció que hiciera el planteo porque iba a dar la oportunidad de hablar de los temas en profundidad”, contó Cosse, y se refirió a continuación a la frase de Vázquez respecto a que “al final nunca nacieron niños con dos cabezas”.

“Lo profundo que dijo el presidente es que ahora tenemos una realidad bien diferente a la realidad de la instalación de la primera. Ahora tenemos 13 años de experiencia”, resaltó la precandidata.

“Pero también atacó dos temas con mucha claridad”, siguió Cosse en su relato. “Por un lado, que el ferrocarril se hace con o sin UPM, porque es de los uruguayos. Otro tema fue el de la cota 81. Dijo sin ninguna duda: ‘El tema de la cota 81 se queda tal como está; en este período de gobierno eso no se va a tocar’. Fin del tema”, narró la precandidata en referencia a un tema que la tocaba directamente a ella, con los apuntes de la jornada en una mano.

Cosse aprovechó para remarcar su apoyo a los consejos de ministros abiertos, a los que definió como una instancia de “democracia”. “Lo que se respiraba ahí era la realidad de poder participar y poder hacer preguntas a todo el Consejo de Ministros, de poder dirigirse directamente al presidente”.

“Había un silencio de democracia fermentando, de democracia en acción”, señaló.

Estas señales hacen que algunos politólogos vean a Cosse con un marcado perfil oficialista. Para el analista Adolfo Garcé eso resulta "evidente". "La candidatura de Cosse es más oficialista, es más vazquista", dijo a El Observador y marcó las diferencias de la exministra de Industria con otro precandidato frenteamplista, el intendente de Montevideo, Daniel Martínez.

"La candidatura de Martínez no oculta su distancia con Vázquez. En el caso de Cosse no hay un choque con Vázquez, integró el gobierno y no confronta con el presidente", apuntó Garcé. El politólogo consideró que ambas son estrategias políticas notorias y las urnas dirán cual será la que funcione.

Adriana Raga, cofundadora de Cifra, señaló que "indudablemente" el perfil de Cosse es más oficialista. "Es una figura que estuvo muy cerca del presidente", dijo. Sin embargo, señaló que el "apoyo del MPP" la posiciona "en el bando contrario".

Jaime Yaffé, por su parte, señaló que aunque el presidente "pueda hacer guiños o señales que pueden ser interpretados de distintas maneras", está impedido de mostrar una preferencia. A su vez, consideró que el indicador oficialista que se podrá tener en un futuro es como se posicionarán los ministros más cercanos a Vázquez.