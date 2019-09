Cosse: "No podemos perder porque sería una vergüenza"

"Yo creo que no podemos perder, porque sería una vergüenza, nos tendría que dar vergüenza por todo lo que hemos logrado hasta ahora. No dejemos que se pierda, no dejemos que se pierda la esperanza y sigamos construyendo futuro", dijo la ex precandidata frenteamplista Carolina Cosse durante una visita a la inauguración de un comité de base en Canelones.

Cosse llamó a la militancia a trabajar y a discutir "sabiendo que el partido no es el gobierno, con un Frente Amplio que no duerma la siesta, con organizaciones sociales activas, con cultura, con estudio, con educación, sin talentear, avanzando", y agregó que las elecciones no las ganarán "con discursos" sino "conversando con los compapñeros de trabajo, vecinos, vecinas, amigos, invitando a mirar la realidad y el futuro".

La candidata al Senado por la Lista Amplia también hizo referencia a los cuestionamientos que reciben ante sus planteos a futuro. "Nos dicen '¿entonces por qué no lo hicieron antes?'. Mi respuesta es porque lo estamos haciendo ahora".

Destacó el acuerdo con la Unión Europea y las consecuencias que traerá para el país, en especial para Canelones, y también hizo referencia al juicio de Roma que el gobierno "dio vuelta" y "donde fueron condenados a condena perpetua los violadores a los derechos humanos". Señaló que eso "no figura en las noticias" y que "es un acto heroico, digno, de construcción de la dignidad humana. Un trabajo de años que a mi me pone orgullosa contarlo", aseguró.

Netflix y la linda cara

La llegada de la plataforma de streaming a Uruguay también tuvo su lugar en el encuentro.

"¿Ustedes escucharon que dentro de poco se va a filmar una cosa de Netflix? ¿Y por qué se creen que viene a filmar Netflix acá? Por medidas que sacó nuestro gobierno para las industrias creativas. No vienen por nuestra linda cara, vienen porque se armaron las condiciones. Y eso es generar trabajo y generar futuro", dijo.

Cosse aseguró antes los militantes que el partido seguirá "construyendo hasta el ultimo minuto". "Y estamos construyendo sin negar la realidad. Nosotros somos el resultado de una acumulación de cambios. Y los gobiernos del Frente Amplio han ayudado a esa acumulación de cambios".