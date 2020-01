Cosse presentó precandidatura a la IMM: "No creo que haya algo en contra de nadie"

La exministra de Industria Carolina Cosse presentó este miércoles su precandidatura a la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) con el apoyo del Partido Comunista, el Partido Socialista, Casa Grande, el Partido por la Victoria del Pueblo, la Lista 6009 y la Lista Amplia.

Los representantes de cada sector presentaron este miércoles en la Huella de Seregni una carta a Carlos Varela, presidente de la Departamental de Montevideo, en la que ratifican que Cosse "refleja una mirada política del departamento para todos, cercanía con la gente y apertura al diálogo".

Por decisión de su departamental, el Partido Socialista apoyará a Cosse, en un posicionamiento que generó choques internos en ese sector ante las idas y vueltas de Daniel Martínez. El ingeniero socialista anunció en primera instancia que no se presentaría para competir en las elecciones. Aunque cambió de decisión, los socialistas se mantuvieron firmes en su postura inicial.

El apoyo del Partido Socialista a Cosse en el medio de las divisiones entre dos sectores del partido -"ortodoxos" y "renovadores"- fue destacado por la candidata. "Cada sector tiene sus procesos formales. El apoyo del Partido Socialista es un honor. No creo que haya algo en contra de nadie sino que es todo por el Frente Amplio y sobre todo por Montevideo", afirmó.

Leonardo Carreño

La ingeniera destacó que su candidatura "no es un proceso individual", ya que fue acompañada por "sectores, algunos fundacionales del Frente Amplio", como el Partido Socialista.

En rueda de prensa, dijo que la referencia al carácter colectivo no es una respuesta a cómo se gestó la candidatura de Martínez con sus idas y vueltas. "Siempre hablo por mi misma y no de los demás, me parecía importante, estaba repleto de gente y quise compartir como fue el proceso. Lo importante no es lo que uno haga sino cómo", afirmó.

El plenario del FA, que será este viernes, decidirá cuántas candidaturas se presentarán por la carrera hacia la Intendencia y qué nombres competirán. Además de Cosse y Martínez, el director del Hospital Maciel Álvaro Villar completa la tríada que se maneja en el oficialismo.

Por su parte, Gonzalo Civila, el secretario general del PS, aseguró que el partido "no está dividido en dos", aunque se refirió a las "tensiones" que generó esa "circunstancia política", en referencia al sector minoritario que apoya la candidatura de Martínez a pesar que el comité central decidió por Cosse. "No tenemos una definición sobre cómo encarar esta situación", expresó Civila.

El secretario general explicó que la gestación del apoyo a Cosse fue un largo proceso. "Respaldamos la decisión de Daniel (Martínez) pero el partido había tomado una decisión sobre su candidatura cuando él decidió no presentarse. Hoy vamos a seguir para adelante", enfatizó.

También se refirió a la broma de Pablo Ferreri a Daniel Martínez en el lanzamiento de la candidatura a la Intendencia de Montevideo (IMM). Una vez que terminó la conferencia de prensa en la Huella de Seregni este martes, Martínez le comentó por lo bajo a Pablo Ferreri –sentado a su lado– que había "unos cuantos latas (socialistas) de los que ya se fueron" que igual habían asistido al lanzamiento. Con el micrófono todavía prendido, Ferreri le respondió entre risas: "Civila está al fondo".

"Lo tomé como un chiste. Pablo (Ferreri) me llamó y me pidió disculpas", zanjó Civila.

Cargos para el FA

Juan Castillo, líder del Partido Comunista y vicepresidente del FA, se refirió a los cargos que el gobierno electo le ofrecería al Frente Amplio. El dirigente dijo que se recibirá la propuesta cuando se formalice y allí se evaluará. "Se va a formar una comisión que va a analizar los perfiles de técnicos o dirigentes políticos y la conveniencia o no de tener dirigencia política", explicó.

Aseguró que en caso de aceptar, "no necesariamente será en proporción al caudal de votos".