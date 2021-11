“Cosse quiere instalar un gobierno paralelo y le hace marca personal a Lacalle Pou”, dice edil Diego Rodríguez

El edil del Partido Nacional Diego Rodríguez dijo que la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, tiene como una de sus prioridades la de instalar un gobierno “paralelo” al del presidente Luis Lacalle Pou, a quien le viene haciendo “una marca personal al mejor estilo fútbol uruguayo”.

Rodríguez se refirió a una publicación de Cosse en Twitter en la que celebró el tercer aniversario de la inauguración del Antel Arena. En diálogo con El Observador, señaló que la publicación sirve para recordar algunas de las actividades de la intendenta a un año de su asunción en el cargo que, sostuvo, demuestran que no le gusta que la controlen y que se ha manejado de un modo “impune”.

Hace exactamente 3 años, el 12 de Noviembre de 2018, Uruguay inauguraba el Antel Arena. pic.twitter.com/DnaNozkZHJ — Carolina Cosse (@CosseCarolina) November 13, 2021

“Si bien el Antel Arena es un centro multimodal, de gran importancia y que le cambió la fisonomía a la zona del viejo mercado modelo, también es un lastre que nos costó a todos los uruguayos casi US$ 120 millones. Desde información que se ocultó al legislativo, hasta una cocina de US$ 500 mil para hacer panchos y hamburguesas que nunca se usó; una acústica no muy destacada por los artistas y una auditoria que el gobierno realizó y que complica mucho a Cosse”, señaló el dirigente.

Rodríguez dijo que en la publicación de Twitter se pueden observar cuatro fotos “destacándose una que la pinta de pies a cabeza: ella al lado del presidente (Tabaré) Vázquez y su esposa María Auxiliadora, de manos abiertas como ostentando su gran obra. Gesto que le queda justo a su nuevo apodo de “La Reina”. Pero más allá del Antel Arena, Cosse cumple en pocos días un año de gobierno en el ejecutivo departamental y a pesar de festejos y fotos, lamentablemente tiene muy poco que mostrar y mucha gestión en el debe”.

Agregó: “Si bien estuvo la pandemia de por medio, la intendencia debió estar a la altura de la situación que vivía el país. Se debió poner toda la maquinaria y estructura que tiene al servicio del país, pero primó más destacar su imagen como un gobierno paralelo y poco se hizo. Y a las pruebas me remito: en la ejecución presupuestal que analizamos en la Junta Departamental, pudimos ver que al Plan Abc Nutrición Infantil, se le destinó US$ 500 mil mientras que al canal TV Ciudad –que es un comité de base televisivo del Frente Amplio– se le otorgó, 5.500.000. Es decir, 10 veces más. Por lo tanto una vez más la realidad mata al relato”.

Rodríguez dijo que fue posible observar que Cosse estableció una especie de “marca personal al mejor estilo del fútbol uruguayo” sobre el presidente Luis Lacalle Pou ya que “a donde iba el presidente, allí estaba Cosse”.

“Por un momento pensamos que la solidaridad de la intendencia comenzaba a funcionar pero fuimos ilusos y la realidad nos mostró que se hizo proselitismo con la necesidad de la gente. Se pudo ver por la redes a la intendenta Cosse felicitando a un grupo de militantes frentistas que, de alguna u otra manera, recolectaron alimentos para las ollas populares pero dentro de los mismos, venían cartitas alusivas al 50 aniversario del FA. Y de manera compungida Cosse leía a cámara las notas que iban a ser distribuidas por el aparato de la comuna, violando claramente toda normativa de la función pública”, apuntó.

El edil blanco recordó que días atrás Cosse fue citada a la Junta Departamental para que explique por qué contrató a los custodios del expresidente Vázquez. “Una vez más, no concurrió y se hizo representar porque a Cosse no le gusta que la controlen y le marquen que no es impune, sino que es una funcionaria que debe estar al servicio de todos los montevideanos y no solamente para los ‘compañeros’ frenteamplistas”, dijo Rodríguez.

Además consideró que “las irregularidades se hicieron una costumbre y en un año de intendenta, Cosse no ha podido solucionar los problemas para lo que realmente fue electa: limpiar la ciudad, levantar la basura, tape los pozos, poner iluminación y saneamiento en barrios olvidados y mejorar la movilidad”.