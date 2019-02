Cosse rechazó que el empleo haya caído porque subieron los salarios

La precandidata del Frente Amplio (FA), Carolina Cosse, aseguró que la tasa de empleo no bajó debido a que los salarios hayan aumentado, sino producto de una “situación compleja” en materia de trabajo a nivel internacional, por efecto de las nuevas tecnologías. “La derecha quiere decir que el empleo baja porque los salarios crecen. No es verdad. El salario real no ha parado de crecer con el Frente Amplio, pero no es cierto que eso haya aumentado el desempleo, porque durante diez años el empleo creció mientras el salario aumentaba”, sentenció Cosse durante la inauguración de un local del MPP en Parque del Plata.

El 2018 cerró con la pérdida de 10.000 puestos de trabajo, una caída que representa el doble de la registrada el año anterior y que llevó a que el desempleo trepe hasta el 8,4%.

Cosse dijo que “no hay una fórmula mágica” para solucionar este problema y cuestionó que “ante una situación compleja” siempre haya una “frase simple y equivocada”.

De todas formas, la precandidata del FA, dijo que su fuerza política tiene “credibilidad” para enfrentar este tipo de situaciones porque “mucho más difícil fue la situación de 2005”. “Con toda nuestra capacidad y honestidad sacamos al país de la ruina y durante estos años el Frente Amplio ha puesto a Uruguay a tiro del mundo”, aseguró.

“Mientras hacíamos esto el mundo cambió, y va a seguir cambiando”, reflexionó Cosse y agregó: “Uruguay tiene ventajas para enfrentar los desafíos del mundo del trabajo”. La precandidata señaló que el país cuenta hoy con “nuevos sectores en la producción para poder hacer su matriz de producción más solida, menos débil, menos vulnerable, y menos dependiente de nuestros vecinos”.

Luego valoró el Plan Ceibal y el Sistema de Cuidados –dos acciones implementadas durante los gobiernos de Tabaré Vázquez- como políticas que contribuyeron a preparar al país para la “nueva realidad”.

Cosse añadió que mientras que el Frente Amplio busca que toda la sociedad se incorpore la cultura que trajo consigo las nuevas tecnologías –y puso como ejemplo de ello el Plan Ibirapitá que entregó tablets a jubilados-, “la forma de la derecha es un sálvese quien pueda”.