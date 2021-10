Cosse y la polémica por los custodios de Vázquez: "Es una más de una campaña contra mi persona"

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, concluyó que los cuestionamientos políticos que ha recibido en los últimos días a raíz de la contratación de seis funcionarios de la custodia de Tabaré Vázquez forman parte de una campaña en su contra.

"Daré las explicaciones que tenga que dar. No me voy a detener en mi forma de actuar. Fue de buena fe y conforme a derecho", afirmó Cosse, que deberá responder por el tema ante la Junta Departamental. "No me voy a detener en mi forma de actuar, ya que tengo muy claros mis principios y mis lealtades. Vamos a seguir para adelante, siempre", subrayó la jefa comunal.

Cosse fue convocada a ese ámbito por el edil nacionalista Diego Rodríguez. Desde esas mismas filas, Fabián Bravetti denunció el accionar de la intendenta ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep).

La intendenta fue consultada sobre el tema este domingo, al participar en el Velódromo del lanzamiento de la campaña por la derogación de 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC). Según su visión, los custodios incorporados "son personas que se formaron con Tabaré (Vázquez) en todo lo que tiene que ver con seguridad; tienen experiencia y para nosotros es valioso incorporarlos", señaló.

Según Cosse, esos funcionarios "no están actuando como guardaespaldas". La versión de la intendenta es que se están desempeñando en una comisión relativa a política de seguridad de la Intendencia. Puso como ejemplo, "tomar previsiones para que no se robe en las policlínicas municipales".

Por otra parte, apuntó que, de estas seis personas, cinco ya tenían vínculos con el Estado, por lo que a su entender se no se trata de nuevas contrataciones, sino de pases en comisión.

"Creo que esta es una más de una campaña contra mi persona, pero tengo muy claros los principios, actúo de buena fe, ajustada a derecho", insistió la intendenta.

La polémica en torno al tema se había originado luego de que El Observador informara que seis personas que formaban parte de la custodia del expresidente Vázquez pasaron a trabajar para la Intendencia de Montevideo.

"Lo cuidaron toda su vida, ahora le voy a cumplir a Tabaré", había manifestado Cosse la semana pasada al justificar las contrataciones.