Coutinho hizo una fiesta en su casa, lo denunciaron, pero la intendencia no encontró violación de protocolos

Se recibió la hija del senador colorado Germán Coutinho y se realizó una fiesta con unas 25 personas en su casa del barrio Saladero de Salto, que derivó en denuncias de vecinos por ruidos molestos y aglomeración de personas. La policía y personal de inspección de la intendencia departamental fueron al lugar y constataron lo relatado por vecinos, aunque los protocolos se cumplieron y no se constató irregularidades en el número de asistentes.

“¿Cómo va a ser una fiesta clandestina en mi casa?”, se preguntó el senador. Consultado por El Observador, explicó que en la tarde del viernes averiguó si había que solicitar permisos para hacer una celebración de ese tipo. El parte policial indica que a la llegada de la policía, Couthinio expresó: “Yo ya hablé con Carlitos”, en referencia a haber llamado al jefe de policía, Carlos Ayuto.

El legislador lo negó. “¿Con qué jefe de policía he hablado?”, respondió. “Yo no hablé con nadie. Llamé a las personas que siempre tengo que llamar, pero para preguntar y asesorarme porque se iba a recibir mi hija. Me dijeron que para algo así no hacía falta”, señaló. También consultado por El Observador, el jefe de policía negó que haya existido esa comunicación, en sentido contrario a como lo indica el parte de su jefatura.

Sobre lo ocurrido el viernes, el parte policial señala: “El señor Coutinho invita a los funcionarios actuantes a que corroboren que se estaría cumpliendo con las medidas sanitarias dispuestas, pero instantes después presentó un documento con foto en donde lo certifica que sería senador de la República, motivo por el que expresó que debido a eso no se nos permitiría el ingreso a su finca”. Eso derivó en llamadas a un escalón más arriba en la jerarquía policial para poner en conocimiento.

Tras la llegada de más funcionarios, en conjunto con inspectores de la intendencia, la vivienda fue fiscalizada. Ayuto dijo que no se configura como fiesta clandestina porque no hubo venta de entradas para su realización y coincidió en que los protocolos se cumplieron, a lo que el exintendente agregó: “El lugar fue chequeado por la propia intendencia, que como te podrás imaginar, no son afines míos”.

Los inspectores de la comuna constataron que había unas 25 personas que estaban respetando el distanciamiento y los protocolos sanitarios porque era una celebración al aire libre. “La intendencia ingresó, vio que estaba todo en orden y que había 25 personas. Fueron por el tema del ruido. Me parece bien que vayan. Nada raro. Si alguien denunció por ruidos molestos se bajó la música”, sostuvo Coutinho.

“Fiesta clandestina no hubo. Estoy muy lejos de eso; al revés, estamos exhortando a que esas cosas no sucedan”, concluyó.

¿Puede actuar fiscalía?

La fiscal de Salto, Silvia Mazzara, estaba de turno el día de la fiesta pero no fue notificada ya que la policía dejo constancia del evento pero no derivó la denuncia al Ministerio Público.

En diálogo con El Observador, Mazzara explicó que la fiscalía puede actuar en el caso de que se compruebe que se realizó una fiesta clandestina. Para eso tiene que haber existido venta de entradas, o que no se haya notificado a las autoridades departamentales o si el aforo era de más de 80 personas como establece el protocolo para eventos que aprobó el Poder Ejecutivo.

En tanto, si el responsable de la fiesta es notificado por las autoridades en más de una ocasión por el incumplimiento del protocolo, la fiscalía puede intervenir y formalizar por desacato, como sucedió con un joven de 21 años que organizó tres fiestas en distintos lugares de Canelones y fue imputado el mes pasado.

Por otra parte, se refirió al decreto 93/2020 sobre la declaración del estado de emergencia que en su artículo 5° establece que las autoridades nacionales, departamentales y municipales "deberán evaluar suspender aquellos eventos que impliquen la aglomeración de personas".

Mazzara dijo que el decreto en el articulo siguiente exhorta a la población a suspender eventos de estas características, y eso "ata de manos" la actuación de fiscalía. "El decreto es medio ambiguo porque exhorta, no impone", señaló.