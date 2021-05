Covid-19: atleta uruguaya no podrá competir en el Sudamericano por traba en migraciones de Ecuador

La atleta uruguaya Lorena Sosa, dueña del récord nacional femenino de 10.000 metros en pista, se quedó afuera del Sudamericano de mayores de Guayaquil, que se disputa este fin de semana, debido a un impedimento al llegar a Ecuador por causa de los controles de covid-19.

Al llegar al aeropuerto de Guayaquil, junto al último contingente celeste que viajó este jueves, la atleta no pudo pasar el puesto de migraciones debido a que se le exigía un control que no estaba previsto por la organización del torneo.

“Una restricción del país anfitrión me deja sin la posibilidad de participar y varada en el aeropuerto sin poder moverme y esperando haya un vuelo de retorno a Uruguay”, escribió Sosa en sus redes al explicar lo que le había pasado.

La atleta de Maldonado estaba clasificada para el torneo desde el mes de marzo, cuando batió su récord en 10.000 m, disciplina en la que iba a correr.

Lorena Sosa

El 5 de mayo a ella y a su familia le diagnosticaron covid-19 y tras, cumplir la cuarentena, el 20 de mayo se le dio el alta médica.

Al superar el virus, aún tenía posibilidades de competir y también de viajar con certificación médica, pero al llegar a Guayaquil le exigieron más requisitos, que no estaban previstos y que no tenía, y por lo que no pudo correr.

Desde la Confederación Atlética del Uruguay (CAU) explicaron a Referí que la información que tenían para el caso de Sosa, que había tenido coronavirus, era que podía viajar con PCR negativo, o con prueba de antígenos, o con alta médica o con la prueba de las dos vacunas recibidas.

La atleta viajó con el documento de alta médica y con el certificado que indicaba que ya había superado la enfermedad y que no representaba riesgos.

La agencia de viajes con la que se trasladó la delegación le permitió viajar sin inconvenientes, pero al llegar a Ecuador, migraciones le pidió el PCR a todos los deportistas, sin aceptar el único certificado de alta médica que había presentado Sosa.

La atleta explicó su situación y hubo contactos desde el consulado uruguayo en Guayaquil, pero no hubo ninguna tolerancia y la deportista no pudo salir de la terminal aérea, y emprende su viaje de regreso a Uruguay.

Desde la CAU indicaron no saber si cambiaron las condiciones de ingreso para Uruguay y señalaron que contaban con la misma información de los requisitos que la compañía aérea, la que le permitió volar a Sosa desde Montevideo a Ecuador.

Lorena Sosa

“A pesar de los días tristes que he pasado, hice todo lo posible para representar a mi país una vez más y no pude”, dijo Sosa, quien hace pocos días atrás perdió a su abuela, uno de los pilares de su familia, por causa del coronavirus, y que a pesar de ese duro momento, y de haber superado la enfermedad, había sacado fuerzas para vestir la camiseta celeste.

“Pronto buscaré nuevos objetivos”, dijo la atleta de 35 años que les deseó éxitos la delegación uruguaya que este sábado comenzará su participación.

El caso de Lorena Sosa es el segundo en esta semana en el que una deportista uruguaya se queda sin competir por trabas relacionados a la pandemia de coronavirus, luego de que este martes la boxeadora Gabriela Bouvier se quedó sin viajar a Francia debido a que en Bruselas, Bélgica, donde debía hacer escala, no dejan ingresar los provenientes de Uruguay por estar marcado en zona roja por covid-19.

Luego del caso de la pugilista, en Europa, ahora se dio el de la atleta, pero en Sudamérica.