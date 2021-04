Covid-19: Murió Bruno Conti, comunicador y guionista, a los 34 años

Bruno Conti, guionista, productor y comunicador uruguayo, murió en la mañana de este viernes a los 34 años luego de luchar varias semanas contra el covid-19.

Conti conducía Olor a geek los sábados junto al periodista Ignacio Alcuri por Urbana Fm, era guionista en Canal 10 y baterista de la banda BCMC. En 2020 trabajó como productor y panelista en el programa de divulgación científica Todo tiene un por qué de TvCiudad haciendo experimentos al aire. Integró el colectivo humorístico Finoli Finoli, y guionó y actuó en la miniserie Neptunia.

El comunicador estuvo enfrentando un cuadro de covid-19 desde comienzos del mes de abril.

El 24 de abril el programa radial decidió hablar al aire sobre la situación en la que se encontraba Conti y enviar un mensaje para alentar su recuperación. "Se habrán dado cuenta de que es el cuarto sábado en que nuestro co-conductor, Bruno Conti, no nos está acompañando en el estudio, sí en todas las otras formas. Lo veníamos llevando, no en reserva, pero esperando que de un momento a otro se reincorporara al programa y su licencia forzada sea solo un mal recuerdo", dijo Alcuri, y agregó: "La verdad es que la situación sanitaria de nuestro Batman no es la mejor, sigue complicado. Es impresionante la cantidad de gente que ha mandado mensajes y lo quiere a Bruno, porque hay que decirlo: es muy fácil quererlo".

Este viernes, compañeros y amigos publicaron mensajes de despedida en sus redes sociales.

"Bruno era un tipazo de verdad. Porque siempre dicen lo mismo pero esta vez no se van a encontrar a alguien que lo desmienta. Es impresionante la cantidad de personas que son aunque sea un poquito mejores por haberlo conocido", escribió Alcuri en una publicación en la cuenta de Twitter del programa. "Por favor cuídense, cuiden a la gente que quieren y díganles que los quieren lo más seguido que puedan. Yo llegué a decírselo a él y lo voy a atesorar siempre", agregó.

Gonzalo Cammarota, compañero de Conti en Urbana FM y Todo tiene un por qué también escribió un mensaje en su cuenta de Twitter para recordar al joven comunicador.

Recibimos una noticia terrible, nuestro compañero de Urbana FM, Bruno Conti falleció.

Hacía semanas que peleaba como un superhéroe contra el Covid.

Abrazo apretado a su familia, amigos y compañeros.

