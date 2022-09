Creador de la escultura de Luis Suárez vandalizada por hinchas de Peñarol: "Me duele que, porque Suárez les haya metido un gol en el clásico, hagan esto"

En la madrugada de este miércoles, una estatua de Luis Suárez instalada en la ciudad de Salto fue vandalizada por hinchas de Peñarol que festejaban el 131° aniversario del club, según quedó registrado en varios videos y fotografías.

El hecho fue uno de los tantos que se registraron en todo el país en el marco de la celebración de los aurinegros, que incluyó un hincha asesinado en Minas, capital del departamento de Lavalleja, y nueve detenidos.

Este miércoles, Alberto Saravia, el escultor que creó la estatua de Suárez –que ya ha sido vandalizada en otras oportunidades– habló con el programa de Canal 4 Algo Contigo, y explicó algunos de los pormenores de los daños que sufrió su obra.

"Esa escultura tenía hierro, tenía hasta cemento, la habíamos reforzado por gusto. Pero no hay nada que puedas diseñar contra el vandalismo. Las esculturas están diseñadas para que no se caigan, pero no para que la agarren diez y te la tiren", dijo Saravia en el ciclo conducido por Luis Alberto Carballo, y agregó que la escultura será reconstruida.

Así quedó la estatua de Luis Suárez en Salto luego de los festejos de los hinchas de Peñarol por su 131 aniversario

"Se puede recuperar. Esto no me extraña, iba a pasar. Hay obras de Belloni que han agarrado y las han cortado. Obras que son invaluables. Si no respetan a Belloni, o a Zorrilla, menos me van a respetar a mí", agregó.

Saravia también contó la historia detrás de la creación de la escultura. "Fue idea de una persona que tiene un restaurante. Él es de Nacional, yo de Nacional. Yo soy un tipo sencillo, no me la creo. Suárez me dio la autorización. Hice la escultura, sencilla. Está hecha con materiales sencillos. Él lo iba a poner en un restaurante, pero hubo inundaciones en Salto y estuvimos unos cuantos meses para instalarla porque se había complicado. Esperamos un tiempo y ya no se podía instalar en ese mismo lugar. Así que hubo una iniciativa de ponerla en el centro. Hice todo lo posible para que estuviera al aire libre", explicó.

"Pude hacer estas cosas (en referencia a sus obras anteriores), pero después que las hago, la gente la tiene que respetar y sé que la gente no respeta. No sé si me duele como artista, me duele como sociedad. Que, porque Suárez les metió un gol en el clásico, hagan esto", aseguró Saravia, que también fue el encargado de realizar las dos esculturas que hay de Carlos Gardel en la vereda del Bar Facal, en 18 de Julio, y en el Parque Central.