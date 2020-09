Crédito al consumo muestra indicios de recuperación

El mercado de créditos se recuperó parcialmente en la segunda mitad del año, tras una baja en el segundo semestre, aunque la colocación de préstamos se mantiene por debajo de la cifra de 2019, según los datos del Mercado de Crédito al Consumo de Pronto! (MMCC). Tanto en demanda de créditos como en pagos de préstamos concedidos, el comportamiento de los consumidores refleja una mejora, pero no hay una tendencia de repunte.

La encuesta de crédito y endeudamiento familiar de Pronto! de setiembre refleja una mejora de las expectativas de los uruguayos respecto a la anterior, que fue en junio. Mientras que en junio el 16% creía que podría mejorar en los próximos cuatro meses, ahora es el 21%. Los que pensaban que estarían peor eran 21% y ahora son 17%, por lo que el saldo neto pasa de negativo en 5,3% a positivo en 3,8%.

La visión sobre la economía del país, la visión sigue siendo negativa, pero en menor medida que hace tres meses. El 36% precibe que la economía empeorará, pero en junio ese número era 50,8%. El saldo neto es negativo, pero pasa de casi 32% a 9,3%. Los que ven mejoras pasaron del 19% al 26,6% en setiembre.

Los uruguayos perciben dificultades para cumplir con sus obligaciones. Entre quienes tienen algún préstamo vigente, 57% manifestó haber tenido alguna dificultad para el pago en los cuatro meses anteriores. Eso ha ido en aumento en cada medición: 39% en setiembre de 2019, 41% en marzo, 51% en junio y 57% en setiembre de 2020. En tarjeta de crédito, los que tuvieron dificultades de pago fueron 42%, eran 29% un año atrás.

En cuanto a la morosidad, el impacto del coronavirus se dio con aumento significativo entre marzo y mayo, pero en junio eso cambió y los usuarios del sistema comenzaron a normalizar el pago de sus créditos. Esto no implica que se vuelva a niveles previos a la crisis sanitaria.

Encuesta de crédito y endeudamiento personal de Pronto!

Impacto del coronavirus en su economía personal

Para los próximos meses, se espera una tendencia similar a la actual, pero no grandes mejoras. "La incertidumbre fuerte está en cómo se comporte el mercado de trabajo y como sea la absorción en el mercado de aquellos trabajadores que fueron enviados al seguro de desempleo", dice el informe de Pronto!.

A nivel de activación de volúmenes, si bien con datos de julio, el stock de crédito a las familias se ubicó en torno a US$ 6.400 millones en junio, registrando un crecimiento de 0,9% en pesos constantes frente a un año atrás.

En tanto, la cantidad de personas con algún tipo de endeudamiento del 69% en junio a 67%.

Encuesta de crédito y endeudamiento personal de Pronto!

Personas con préstamos en efectivo vigente

Encuesta de crédito y endeudamiento personal de Pronto!

Personas que tienen actualmente alguna tarjeta de crédito

Encuesta de crédito y endeudamiento personal de Pronto!

Perspectivas de mercado

El 39% del total de encuestados manifestó su intención de contratar una orden de compra o un préstamo en efectivo en los próximos cuatro meses, lo que representa un aumento respecto a las cinco mediciones anteriores.

El destino de los préstamos u órdenes de compra a futuro son principalmente para: pagar otras cuentas (28,4%); comprar comestibles (14,0%); refaccionar el hogar (12,5%); pagar otros préstamos o tarjetas (11,1%); pago de tarifas de servicios públicos (11%); enfrentar los impactos del Covid-19 (9%); entre otros.

Quienes dijeron que no contratarían crédito, manifestaron que no lo harían porque: no lo necesitan (37,8%); no les gusta contraer deudas (11,2%); no saben si podrían pagar las cuotas (11,2%); presentan desempleo o inestabilidad laboral (5,4%); entre otros.

Pronto! registró un aumento del stock de créditos al consumo en el volumen en total de millones de dólares: en marzo era UDS 6.181 millones y a julio, que es el último dato procesado en lo global, fue US$ 6.404 millones.

La evolución en pesos constantes mostró una continuidad de la desaceleración, lo que se veía desde 2014 y se acentuó. A setiembre de 2018, el mercado crecía a una tasa de 2%, mientras que en setiembre de 2019 lo hacía a 1,3% y a julio de este 2020 dio una tasa de 0,9%.

Encuesta de crédito y endeudamiento personal de Pronto!

Motivos y uso de los préstamos

Del total de encuestados, 69,6% mencionó que contrató un préstamo en efectivo alguna vez en su vida (se excluyen préstamos hipotecarios y para automóviles). Entre los principales motivos para sacarlos se destacan: pagar cuentas (48%), realizar arreglos en su casa (32%), pagar servicios como UTE, OSE y Antel (17%), comprar comestibles (14%), comprar muebles o electrodomésticos (13%), invertir en su trabajo o negocio (10%), y viajar (3%). Los motivos que más aumentaron en esta medición fueron los de pagar cuentas y pagar servicios como UTE, OSE y Antel.

En esta medición, 39% del total dijo que tenía al menos un préstamo en efectivo vigente, lo que representa una caída de 4 puntos porcentuales respecto a la medición de setiembre de 2019.

La tenencia de tarjetas de crédito disminuyó respecto a encuestas anteriores. En el mes de setiembre el 54% del total de encuestados manifiesta tener al menos una tarjeta de crédito, el valor fue de 58% para el mismo mes del año pasado.

Encuesta de crédito y endeudamiento personal de Pronto!

Cómo serán las compras de quienes tienen tarjeta de crédito en los próximos cuatro meses

Encuesta de crédito y endeudamiento personal de Pronto!

Frecuencia de uso de tarjetas de crédito

Endeudamiento futuro

