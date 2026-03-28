Negocios por lanas a precios hasta 80% superiores a los de hace un año y valores récord por ovinos

Los valores de los negocios por lanas concretados en los últimos meses en el mercado local se han hecho a precios entre 65% y 80% superiores a los de hace un año , tanto en lanas Merino finas como en Corriedale, en un momento positivo para los tenedores de ovinos, dado que la carne también se paga bien .

En las últimas semanas se registraron operaciones por lana Merino en el eje de 16 a 16,5 micras acondicionada con grifa verde y certificaciones, sobre US$ 12 por kilo vellón cuando las referencias de 2025 se situaban en el eje de US$ 7,10 y US$ 7,20: una suba de 70% este año.

En lanas Merino con certificaciones de 17,5 micras son corrientes este año los valores de US$ 10,8 por kilo en un segmento que el año pasado cotizaba a US$ 6 por kilo vellón.

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Para las lanas Corriedale de 27,5 micras acondicionadas con grifa verde las referencias de los negocios en los últimos 12 meses saltaron de US$ 1 por kilo base sucia en marzo de 2025 a US$ 1,75 en la última semana, un 75% de incremento desde un piso muy bajo.

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Queda poca oferta y los productores aguardan la evolución del mercado que recibió en la última semana los primeros impactos de la turbulencia económica y los aumentos de costos de transporte y logística como consecuencia de la guerra, con mayor cautela de la demanda.

En las próximas semanas se pondrá a prueba la capacidad del mercado de absorber la incertidumbre derivada del conflicto.

Indicador de Mercados del Este

En los remates de la última semana en Australia el Indicador de Mercados del Este (IME) bajó 3,5% desde US$ 12,46 a US$ 12,02 por kilo base limpia.

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Baja en la faena y cambios en la demanda de carne

El precio de exportación de la carne ovina quedó por debajo de la semana pasada con un promedio de US$ 6.987 por tonelada, manteniéndose en valores históricamente altos.

Brasil se mantiene como el principal comprador en marzo y Canadá sorprendió saltando al segundo lugar en un mercado visiblemente alterado por la guerra en Oriente Medio.

Bajó fuertemente Israel y otros países paralizaron la demanda desde el inicio de los ataques a Irán el 28 de febrero, como Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Líbano, Kuwait y Omán.

En lo que va del 2026 se llevan exportadas 2.676 toneladas de carne ovina, 29% menos que un año atrás y los ingresos se mantienen estables año a año sobre US$ 15 millones, compensados por el salto de 33% en el precio promedio.

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Faena de ovinos

En hacienda ovina para faena se negocian con fluidez y firmeza los lotes que aparecen, con oferta restringida, en particular corderos de hasta 24 kilos con precios récord que siguen agregando dos o tres centavos semanales y referencias de US$ 5,85 por kilo para corderos y US$ 4,90 por ovejas.

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La faena de lanares bajó por tercera semana seguida hasta 7.766 cabezas, una reducción semanal de casi 2 mil cabezas o 20% respecto a la semana anterior.

Quedó muy cerca del piso anual en la Semana de Carnaval cuando se faenaron 7.683 ovinos y 30% por debajo de la cifra de animales de la misma semana de 2025.

Con casi 4.200 cabezas los corderos representaron el 54% de la faena y las ovejas solo 26%, la proporción de vientres más baja en lo que va de año.

Hasta el 21 de marzo el número de lanares faenados se redujo 14,2% desde 163.879 a 140.681 cabezas.