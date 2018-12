Créditos para jubilados del BROU: pagar cuentas, regalos o el lechón de Navidad

Entre una pancarta gigante apostada en la sede 19 de Junio del Banco República sobre la calle Magallanes que apunta “las tasas bajan, los sueños crecen”, varios cientos de jubilados se presentaron ante el principal edificio del banco estatal para solicitar el clásico préstamo social para pasivos que se podía pedir de forma presencial desde este miércoles 12.

“Tapar agujeros y pagar las cuentas”, “pasar Navidad comiendo algún lechoncito”, “regalos para los nietos” y hasta pedir $ 100 mil “para administrar a lo largo de todo el año” que pensaba pedir un retirado policial proveniente de Artigas, fueron algunas de las tantas razones que esgrimieron los jubilados que acudieron a pedir su crédito. Previendo una demanda más alta que la habitual, el banco estatal abrió sus puertas a las 9 de la mañana hasta las 12 horas cuando hizo un corte de 1 hora.

La 14° campaña de créditos para pasivos del BROU ofrece descuentos en las tasas de interés, mayores plazos de pago y la posibilidad de mayor porcentaje de afectación en relación al ingreso al momento de determinar la cuota. Alrededor de 100 mil jubilados y pensionistas se presentan cada año a hacer uso de esta oferta crediticia.

Desde el pasado 6 de diciembre, el BROU habilitó exclusivamente para la web con tasas de interés diferenciales y más bajas con el fin de incentivar esa opción. Sin embargo, la gran mayoría de los asistentes -que no dudaron en quejarse de la obligación de esperar afuera al sol- dijeron a El Observador que no conocían la posibilidad de tramitarlo vía web o que “siempre es preferible gestionar personalmente porque es mejor. Mira si metes un número que no es”, señaló Ana, una jubilada de 61 años que iba a por su primer préstamo de este tipo.

De todas formas y a pesar de las preferencias del público objetivo al que va dirigida esta campaña, hasta el martes ya se habían registrado alrededor de 23 mil préstamos por eBROU, cuando en 2017 se totalizaron 27.000 por ese método de gestión. El crecimiento en la campaña anterior fue de 40%.

Hasta el 28 de diciembre los créditos podrán gestionarse en la web y en las sucursales, y el 17 de diciembre se habilitará también para clientes que no cobran su pasividad en el banco.

Con el objetivo de incentivar el uso de la operativa web, las tasas de interés anuales mediante esa vía son de 21% (cuotas de 1 a 6 meses), 24% (de 7 a 12 meses), 25% (de 13 a 24 meses), 26% (de 25 a 36 meses) y 27% hasta la financiación en 48 cuotas.

En el caso de los que soliciten préstamo de forma presencial y cobren por el BROU su pasividad, las tasas anuales son de 25% (cuotas de 1 a 6 meses), 28% (de 7 a 2 meses), 29% (de 13 a 24 meses), 30% (de 25 a 36 meses) y 31% hasta los 48 meses. Para los que no perciben su jubilación mediante el BROU el interés es de 26% (cuotas de 1 a 6 meses), 29% (de 7 a 2 meses), 30% (de 13 a 24 meses), 31% (de 25 a 36 meses) y 32% hasta los 48 meses.

Además, para la realización de las operaciones no se controlará el porcentaje de amortización previa requerido, por lo que todos aquellos pasivos que tengan vigente un crédito social en moneda nacional se encontrarán automáticamente en condiciones de renovarlo, informaron desde el BROU.