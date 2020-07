Crimen del exsecretario de Cristina, ¿pasional o político? La grieta se apodera otra vez de Argentina

Al cuerpo de Fabián Gutiérrez lo encontraron cubierto de escombros y de tierra, con un golpe en la cabeza y dos heridas en el cuello. La principal hipótesis que maneja la justicia argentina es que al exsecretario de la vicepresidenta Cristina Fernández lo mataron en su casa –en Zona de Chacras, El Calafate, donde el viernes encontraron rastros de sangre– y lo llevaron hasta una vivienda en Aeropuerto Viejo, donde lo enterraron, según informó La Nación. Entre un lugar y el otro hay 20 cuadras de diferencia.

Cuatro personas fueron detenidas en relación a este caso, y la confesión de uno de ellos llevó al hallazgo del cuerpo. Los detenidos aseguraron que lo secuestraron para extorsionarlo, pero al no poder lograrlo lo mataron.

Uno de los detenidos es un joven de 19 años, que tenía una relación con la víctima. "Teníamos una amistad con derecho a roce, pero nos estábamos conociendo", dijo Facundo Zaeta, uno de los cuatro detenidos y negó que hayan discutido, consignó La Nación en base al portal Opi Santa Cruz.

Según su relato, vio a Gutiérrez el viernes de tarde en su camioneta, hicieron compras en un supermercado y se dirigieron a la casa del extrabajador de la familia Kirchner.

AFP

La policía de Santa Cruz frente a la casa donde fue encontrado muerto el exsecretario de Cristina Fernández Fabián Machado

"Me dio un recorrido por el interior de su vivienda y tomamos champagne. En un momento dado recibió un llamado telefónico por parte de Marcelo Franco, donde este último le solicitaba unos dólares", declaró el joven ante la policía de Santa Cruz.

Sobre la hora 22.30 lo dejó en su casa.

Sin embargo, Gutiérrez, de 46 años, desapareció el jueves y lo buscaron intensamente desde el día siguiente.

Los detenidos son cuatro hombres de entre 18 y 23 años. Por lo menos tres de ellos conocían a Gutiérrez y pertenecen a familias muy conocidas en la ciudad por su actividad comercial y política.

Repercusiones políticas

Gutiérrez trabajó hasta 2010 con la entonces presidenta Cristina Fernández, cuando de dejó su puesto para dedicarse a los negocios en Santa Cruz. Fue detenido por la causa de los cuadernos de las coimas y en 2018 declaró como arrepentido describió supuestos hechos de corrupción del matrimonio Kirchner.

A su vez, la fiscal que investiga el asesinato de Gutiérrez, Natalia Mercado, es la sobrina de Cristina Fernández.

Estos detalles hicieron que el caso de Gutiérrez tenga inmediatas repercusiones políticas. Juntos por el Cambio, el sector que impulsó la reelección de Mauricio Macri, publicó un comunicado en el que piden que se remueva a Mercado como fiscal del caso.

En el texto también expresaron: "El secuestro, desaparición y asesinato de Fabián Gutiérrez, que en 2018 confesó ante la justicia haber sido testigo de circuitos de corrupción del kirchnerismo, es un crimen de la mayor gravedad institucional".

El gobierno argentino, en tanto, respondió a la oposición. El presidente Alberto Fernández dijo que sembrar "dudas sobre las razones de muerte de Gutiérrez es canallesco", expresó en Radio Milenium, consignó La Nación.

Fernández calificó como "miserable" la actitud de los líderes opositores de "insinuar" que el gobierno está "involucrado" en el asesinato de Gutiérrez.

"Si nos ganan los que odian, estamos muertos como sociedad. Los que odian no gobiernan, escriben en Twitter y hacen declaraciones públicas".

El jefe del Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, acusó a la oposición de querer sacar provecho de la situación con la "tergiversación y manipulación", según escribió en su cuenta de Twitter.

Estamos convencidos que no es momento para sembrar falsas divisiones entre los argentinos y argentinas. El odio afecta la convivencia democrática y sólo nos paraliza impidiéndonos avanzar. — Santiago Cafiero (@SantiCafiero) July 5, 2020

"La sola idea de que el Gobierno nacional tiene responsabilidad es, definitivamente, repulsiva", escribió.

Declaración

El procesamiento contra la actual vicepresidenta argentina y expresidenta del país vecino en la causa de los cuadernos -en la que también fue indagado Gutiérrez– fue revocado en junio de este año.

Gutiérrez trabajaba desde 1995 para el también expresidente argentino y pareja de Cristina Fernánez, Néstor Kirchner. Permaneció como cercano colaborador del exmandatario, su esposa y el resto de la familia durante años, con breves interrupciones como una que tuvo lugar en 2005, cuando ejercía como secretario de Fernández, por entonces primera dama.

En 2018 declaró en la justicia argentina: "Pasada una semana de la asunción presidencial Kirchner me convoca a su despacho y me dice que mi tarea concreta sería el acompañamiento de la primera dama. Yo no recibí muy gustoso esa tarea. Dado el carácter que tenía la senadora, nadie quería trabajar con ella. Mi tarea junto a Cristina era acompañarla a todos lados, de sol a sol, porque yo estaba solo con ella. Tenía un solo franco al mes", según consignó La Nación.

AFP

"La acompañaba a los viajes oficiales como primera dama. En esas ocasiones la acompañaba cuando iba de compras. Ella elegía lo que quería comprar y luego iba yo con el dinero y lo retiraba. Las sumas rondaban entre los cuatro y los seis mil dólares por cada viaje. Renuncié el 25 de mayo de 2005, cuando volvíamos de Jerusalén. Yo fui al baño y ella me requirió y no estaba. Discutimos y renuncié. Estaba muy cansado, estuve 4 meses sin francos", declaró el asesinado en aquel momento.

El hombre de 46 años volvió a trabajar para Fernández cuando asumió la presidencia en 2007, aunque en los últimos tiempos estaba dedicado sus negocios personales en El Calafate y otros puntos del sur argentino, por los que fue investigado en 2017 porque consideraban que podían haber sido adquiridos con dinero procedente del lavado de activos.

En esa causa, también dijo que cuando Cristina Fernández fue primera dama "tenía un despacho al lado del de Kirchner". "Iba por las noches y en esos momentos podía ver a José López y Ricardo Jaime. José López venía con más frecuencia llevando bolsos. Respecto de Jaime era frecuente verlo con una mochila. Una vez que se reunía con Kirchner, con lo que traían esas personas, Muñoz se retiraba por tierra", declaró. Muñoz también era por entonces secretario privado de los Kirchner.

"Cuando llegábamos a la residencia de El Calafate, cuando llegaba Muñoz, Kirchner nos hacía retirar. En esa casa yo no vi bóvedas, pero existía un lugar bajando la escalera donde había una puerta placa color blanca, cerrada, donde siempre decíamos los secretarios que ahí estaba la historia, en relación al lugar donde se guardaban los bultos. Era el único lugar de la casa al que no tenía acceso, siendo que me desplazaba con absoluta libertad por toda la casa", añadió en su confesión.