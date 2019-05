Cristina patea el tablero político previo a tener que responder ante la Justicia

Cristina Fernández de Kirchner tiene una decena de causas abiertas por presunta corrupción, pero eso no la detiene en su carrera política. La exmandataria anunció sorpresivamente este fin de semana que se presentará como candidata a la vicepresidecia –en lugar de la esperada postulación al máximo sillón– en las elecciones que Argentina celebrará este año, en una fórmula encabezada por su exjefe de gabinete Alberto Fernández, a días de sentarse en el banquillo por un caso de presunta corrupción.

“Gracias. Ahora todos juntos vamos a poner de pie a la Argentina. Vamos a trabajar para ordenar una economía que día a día condena a argentinos y argentinas a la pobreza”, escribió en redes sociales Alberto Fernández –un peronista negociador y centrista– al agradecer adhesiones de dirigentes del partido.

El objetivo es formar una coalición para enfrentar a Mauricio Macri, cuya reacción fue reafirmar, en un acto político, su rechazo al kirchnerismo. “Volver al pasado sería autodestruirnos. Nosotros estamos en el rumbo correcto”, declaró.

Esta fue solo una de las reacciones que provocó el anuncio de Cristina Fernández, que sacudió el tablero cuando el gobierno esperaba que encabezara las listas, lo que favorecía al oficialismo dada la mala imagen que tiene por sus causas judiciales. Incluso puede generar cambios en los planes de reelección de Macri.

Las palabras más fuertes llegaron tuiteadas por el titular del Sistema Federal de Medios, Hernán Lombardi, y por la mediática diputada Elisa Carrió, quien calificó la fórmula de “Jack el Destripador que garantiza la impunidad de todas y todos (política y empresarios)”.

Cristina Fernández, de 66 años, peronista y dos veces mandataria entre 2007 y 2015, anunció su decisión en un video publicado en redes sociales. La candidata a la vicepresidencia lidera de momento los sondeos de intención de voto.

El analista Rafael Gentili, titular del Laboratorio de Políticas Públicas, dijo que la decisión responde a “la necesidad de tener un candidato menos resistido en segunda vuelta”. “Su presencia en la fórmula permite retener 100% de intención de voto”, agregó.

Por su parte, el periodista y analista político Carlos Pagni escribió en una columna publicada el domingo en el diario La Nación lo siguiente: “No es posible saber si el objetivo electoral de mediano plazo de la receta difundida ayer logrará cumplirse. Es decir: si el kirchnerismo reducirá su nivel de rechazo electoral. La expresidenta supone, y puede estar en lo cierto, que con Alberto Fernández no pierde un solo voto propio.(...) Ella confía también en que, como no tiene imputaciones judiciales y sabe hablar ante los medios, Fernández puede acercar a electores indecisos”.

La analista política Mariel Fornoni, directora de la consultora M&F, argumentó que la jugada política de Cristina Fernández tiende a “amplificar su base dura de votantes con un candidato que podría parecer como más moderado”. También indicó que “es una jugada de anticipación que los obliga a todos a reformular sus estrategias”.

El argumento de la exmandataria para no encabezar la fórmula fue que declinaba “las ambiciones personales” en favor “del interés general”.

No es un “títere” de Cristina

Alberto Fernández dijo este domingo que no es un “títere” de su segunda de lista, como aseveraron el sábado sus críticos cuando se conoció la candidatura. “Muchos decían que ejercía una gran influencia sobre ella en esta etapa y ahora creen que soy un títere. No soy ni una cosa ni la otra”, afirmó Fernández en declaraciones a los medios en la puerta de su casa del barrio porteño de Puerto Madero, cuando regresaba de pasear a su perro.

El que fuera jefe de gabinetes kirchneristas entre 2003 y 2008, que en el pasado tuvo diferencias con Cristina Fernández que culminaron en su salida del Ejecutivo, aseveró que cuando tuvo “diferencias” con ella se marchó y que cuando la tuvo que “criticar”, la criticó, algo de lo que no se desdice.

“Si Cristina no me hubiera acompañado, no sé qué hubiera dicho, pero para mí es esencial porque Cristina es la referencia central de la política argentina”, comentó. Y agregó: “Que Cristina esté conmigo es maravilloso porque es como tenerlo a Messi y yo soy el nueve que hace los goles”.

Preguntado por la inesperada decisión de la antigua jefa de Estado para concurrir como vicepresidenta, Alberto Fernández lo atribuyó a la “generosidad” de Cristina para con Argentina.

Primero, la dupla deberá superar las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) el próximo 11 de agosto, en las que los ciudadanos deberán definir con su voto cuál de las listas con aspirantes a un mismo cargo que presenta cada partido o coalición será la que participe en los comicios generales de octubre.

Mientras tanto en la Justicia

Por su parte, el primer juicio por corrupción contra Cristina Fernández comenzará el martes en un tribunal de Buenos Aires y probablemente no será el último porque sobre la expresidenta pesan una docena de causas por presunta corrupción. La exmandataria considera que las causas en su contra responden a una persecución política.

En esta ocasión, Cristina Fernández será juzgada por haber favorecido a las empresas de Lázaro Báez, un empresario allegado a ella y a su esposo Néstor Kirchner que ganó prácticamente todas las licitaciones en la provincia de Santa Cruz durante los tres períodos de gobierno de la pareja (2003-2007, 2007-2011 y 2011-2015). Según la acusación, numerosas obras fueron pagadas pero no terminadas y el precio de los trabajos estuvo sobrevaluado.

El abogado de la familia Kirchner, Gregorio Dalbón, dijo que “las causas han sido armadas por la AFI (Agencia Federal de Inteligencia) con testigos que han declarado ‘coacheados’ (entrenados)”. “Les han dicho que tenían que involucrar a la expresidenta: ‘O acusás a Cristina o vas preso’, y muchos arrepentidos lo hicieron”, aseguró.

¿Quiénes es Alberto Fernández?

Alberto Fernández, abogado de 60 años, es un pragmático que hizo carrera política como jefe de gabinete de Néstor Kirchner y luego de su esposa Cristina Fernández. Graduado de la Universidad de Buenos Aires, de la que es profesor de Derecho, Fernández pertenece a la oposición peronista. En la década de 1990 se especializó en el sector de seguros y fue negociador de Argentina en foros internacionales. En 2000 comenzó su carrera política como legislador de Buenos Aires. Su cargo más importante ha sido el de jefe de gabinete de Néstor Kirchner durante toda su presidencia. Bajo mandato de Cristina Fernández permaneció en ese puesto durante el primer año. Renunció al gobierno en medio de un enfrentamiento con el sector agropecuario y desde entonces estuvo alejado de la exmandataria, de la que ha sido muy crítico. En 2015, Alberto Fernández dirigió la campaña por las presidenciales de Sergio Massa, otro peronista que había sido jefe de gabinete de Cristina.

(Con información de AFP y EFE.)