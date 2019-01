Gobierno dice que críticas a cifras oficiales son una “irresponsabilidad infantil sin fundamentos”

Gobierne quien gobierne desde el retorno de la democracia hasta la actualidad, las estadísticas publicadas por los organismos oficiales son consideradas fiables por todo el sistema político, ya que existe consenso que son elaboradas en base a independencia técnica y con rigor científico y metodológico. Por esta razón, la acusación incluida por Un Solo Uruguay en su proclama en la que pidió “sincerar los datos que se publican” porque su confección se realiza con “poco rigor técnico”, causó sorpresa y molestia en integrantes del Poder Ejecutivo y del oficialismo.

El subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Santiago Soto, dijo a El Observador que la crítica fue realizada sin “fundamentos, al barrer y sin mencionar” y que no estaba basada en “ningún ejemplo concreto”.

“Las estadísticas oficiales siempre se tomaron como un insumo y no se cuestionaron, incluso cuando el Frente Amplio era oposición. Esta es una acusación realizada al boleo y de una irresponsabilidad infantil”, señaló.

El movimiento considera que los datos de “pobreza, indigencia, desempleo, inflación y crecimiento” no reflejan “la situación real” y obedecen a un “relato” que dice “vamos bien”, una clara referencia al eslogan de campaña de Tabaré Vázquez en las últimas elecciones.

En Uruguay las instituciones que elaboran las estadísticas oficiales son dos: el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Banco Central (BCU). A través de la Encuesta Continua de Hogares, que se realiza de forma ininterrumpida desde 1968, el INE brinda los indicadores oficiales del mercado laboral (actividad, empleo y desempleo) y de ingresos a los hogares y personas con periodicidad mensual, trimestral, semestral y anual.

Esta encuesta también se usa para estimar la proporción de hogares y personas que se encuentran por debajo de las líneas de pobreza e indigencia. La muestra mensual está compuesta por 4.465 casos y se realiza al azar a partir de datos obtenidos en el censo del año 2011, según explicaron a El Observador desde la dirección del organismo. En tanto, las cifras sobre el crecimiento del país surgen del informe de Cuentas Nacionales, que elabora trimestralmente el BCU.

Soto dijo que la “confianza” en los trabajos de estas instituciones era algo que no se debía “romper”. “Cuando los datos no me gustan o no dicen lo que yo quiero, pienso que lo que están mal son los datos y yo no. Es la peor actitud que uno puede tener en la vida”, agregó el economista y recordó que ni el INE –que está bajo control parlamentario– ni el BCU –que tiene autonomía– han recibido “denuncias de este tipo” por nadie.

En una línea similar se mostró el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, quien señaló que Un Solo Uruguay había pasado una “barrera peligrosa” que era cuestionar al INE. “No es el INDEC (Instituto de Estadísticas de Argentina) y lo más jodido es que lo saben. No vale todo”, escribió en su cuenta de Twitter. El presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz, Alfredo Lago, también se apartó de la declaración de Un Solo Uruguay y dijo en diálogo con radio Sarandí que no tenían “elementos para afirmar eso”.

El vocero de Un Solo Uruguay, Marcelo Nougué, dijo a El Observador que la crítica a las estadísticas oficiales surgió luego de estudiar los microdatos que publica el INE. “Hay datos que no cierran, los estudios lo que nos terminan dando es que la situación a nivel local no condice con la realidad”, explicó.

El productor de Paysandú dijo que las cifras oficiales indican que la pobreza en ese departamento se ubica en 3,5%, que la indigencia es 0% y que el 14% no tiene agua caliente. “O hay pobres o a los sanduceros les gusta bañarse con agua fría”, señaló y criticó que el desempleo se sitúe en 6,5% pero “si se recorre se ve que hay pobres y desempleo”. “Cuando cruzas los datos con los del BPS te faltan 20 mil o 15 mil personas. A juzgar por esos datos, tendríamos niveles de pobreza e indigencia que Alemania nos tendría envidia. Y vengo a Paysandú y digo esto es Alemania, y no, no es Alemania”, sentenció.

No habrá cadena de respuesta

Pese a que tomó nota de los reclamos y las propuestas de Un Solo Uruguay, el Poder Ejecutivo no contestará a los planteos, como sí hizo en 2018 cuando el comunicador Fernando Vilar respondió en una cadena nacional de radio y televisión, según dijeron a El Observador fuentes oficiales.

En el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca resolvieron seguir trabajando con las organizaciones como hasta ahora, atendiendo las distintas demandas de los sectores. Uno de los colaboradores del ministro Enzo Benech dijo que en los próximos días se realizará una reunión con el consejo consultivo de trazabilidad de la que participarán las gremiales agropecuarias.

Entrevistado por radio Uruguay, Benech dijo:“Está mal que nos digan que no hicimos nada, porque el año pasado tomamos un montón de medidas que no se valoran adecuadamente”. Señaló que invirtieron “más de US$ 80 millones con políticas diferenciales ayudando a los más chicos”.