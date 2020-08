Cuál es el permiso que necesita ANEP para aumentar la presencialidad en las aulas

Luego de las vacaciones de julio, en todos los subsistemas de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) hubo un aumento de las clases presenciales. Así lo recomendaron los científicos que asesoran al gobierno y así lo ejecutaron desde el Consejo Directivo Central (Codicen) y en cada uno de los consejos. Pero ahora, para habilitar mayor tiempo en las aulas, las autoridades educativas entienden que precisan un permiso clave de parte de los expertos: que los estudiantes puedan dejar de respetar el distanciamiento físico de dos metros y así tener a más alumnos por salón.

"Estamos a la espera de que las autoridades correspondientes vayan implementando nuevos permisos, pero en estos momentos lo veo lejano todavía porque han habido casos en algunos centros educativos nuestros. Por ahora, me da la impresión de que vamos a seguir con el actual nivel de presencialidad por un lapso. Nosotros no estamos tomando ni estamos tratando ningún tipo de decisión de aumentar la presencialidad tanto en cantidad de horas como en días", aseguró a El Observador el presidente de UTU, Juan Pereyra.

Sobre el final de la semana pasada se detectó que una estudiante de la UTU del Cerro estaba infectada con covid-19 y eso llevó a que trabajadores y estudiantes de ese centro educativo debieran ser cuarentenados e hisopados.

En la misma línea que Pereyra se refirió el consejero de Primaria, Pablo Caggiani. El jerarca en representación de los docentes consideró "imposible" aumentar presencialidad en escuelas de tiempo simple si se cumple con el distanciamiento físico recomendado. Donde sí lograron aumentar la presencia en el aula es en las escuelas de tiempo extendido. Allí, como tenían ocho horas de clase, ahora dividen el grupo a la mitad: unos hacen las primeras cuatro horas y el resto las cuatro siguientes. De esa manera, asisten todos los días a clase y cumplen con el protocolo.

Caggiani señaló como "díficil" que en el corto plazo se les de la habilitación para dejar de respetar las distancias y así aumentar el tiempo en las aulas.

Presidencia

Pereyra, en tanto, es optimista y cree que antes de fin de año podrá haber algún otro aumento gradual de la asistencia a los centros educativos. "Yo pienso que la situación actual se va a prolongar un poco pero no hasta fin de año. Creo que gradualmente va a ir aumentando. No creo que llegamos a fin de año con esta situación. Porque aparte no creo que la pandemia continúe, dado las muy buenas medidas que está tomando Uruguay y el control en los casos. Creo que va a llegar un momento donde va a estar controlada y eso nos vas a ir permitiendo gradualmente ir aumentando la presencialidad", dijo.

El jerarca contó, además, que a partir del 31 de agosto reinician la mayor parte de las escuelas agrarias y que en algunos centros están yendo a clase todos los días de la semana, porque la infraestructura y logística de las instituciones lo permiten.

De todas formas, advirtió que más allá del tamaño de los salones que no permiten el distanciamiento recomendado, en algunos centros educativos tienen otra limitante: "hay carencia de funciarios de servicio para cumplir con el protocolo de higiene", afirmó Pereyra.

Comedores escolares

Por otro lado, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, informó a El Observador que desde la cartera hay "voluntad política sanitaria" para que se reabran los comedores de las escuelas lo antes posible, pero aclaró que la última palabra en el asunto la tiene el presidente del Codicen, Robert Silva. "Se están haciendo estipulaciones precisas y recomendaciones que aún no han llegado al Codicen porque estuvimos metidos con el Presupuesto y otros temas", contó Salinas.

Diego Battiste

Caggiani afirmó, por su parte, que desde Primaria solicitaron hace dos semanas al área de Salud del Codicen el permiso para rehabilitar los comedores pero aún no obtuvieron la confirmación para hacerlo. Así las cosas, esperan que cuando ese protocolo del Ministerio de Salud Pública (MSP) al que se refirió Salinas llegue a la cúpula del organismo educativo, los platos se vuelvan a servir en las escuelas.