Cuáles fueron los precios de venta y alquiler de inmuebles y los barrios más demandados en Montevideo

El precio de los inmuebles para la venta durante 2021 tuvo mínimas variaciones respecto a 2020 a pesar del incremento de los costos de los materiales de construcción, pero para 2022 se espera un aumento de entre 3% y 5%.

Según el Análisis del Mercado Inmobiliario 2021 realizado por InfoCasas, al que tuvo acceso El Observador, la decisión de los desarrolladores inmobiliarios de asumir el incremento de los materiales sin trasladarlos al costo final “sostuvo la agilidad de las ventas” y permitió “un mercado dinámico”.

Desde InfoCasas sostienen que esa decisión de los desarrolladores tendrá un retorno ya que se pronostica una revalorización de los precios (aumento de entre un 3% y un 5%).

Ley de Promoción de Vivienda de Interés Social

El precio promedio del metro cuadrado de un monoambiente en las zonas donde se aplica la Ley Nº 18.795 de Promoción de Vivienda de Interés Social (Zonas ANV: Centro, Cordón, Palermo, La Blanqueada, Prado, entre otras) es de US$ 2.537. En los inmuebles de un dormitorio es de US$ 2.355 y en los de dos vale US$ 2.102.

En los barrios de Pocitos y Punta Carretas, el metro cuadrado de un monoambiente está tasado en US$ 3.060 frente a los US$ 3.106 de los inmuebles de un dormitorio y los US$ 3.100 de los de dos. En Carrasco y barrios privados el valor crece llegando a US$ 3.125 el metro cuadrado de un monoambiente, US$ 3.300 en inmuebles de un dormitorio y US$ 3.205 los de dos dormitorios.

Al ir hacia Punta del Este, el costo del metro cuadrado para un monoambiente es de US$ 3.567, para un dormitorio es US$ 3.200 y para dos llega a US$ 3.133.

InfoCasas

Valor del metro cuadrado por zona

Según el informe de InfoCasas, el nuevo ajuste de la Ley Nº 18.795 “logró que la oferta y la demanda de los productos volviera a estabilizarse, ya que no obliga a los desarrolladores a construir unidades de 2 dormitorios que tienen una menor absorción por parte del mercado”.

A su vez, se destaca que con la inclusión de los monoambientes dentro de las exoneraciones fiscales, “se registró un aumento en la demanda de estas tipologías”, lo que ofrece a los inversores “la posibilidad de acceder a tickets por debajo de los US$ 80 mil y unidades más rentables”. Desde que se aprobó el ajuste de la ley creció 27% el interés por monoambientes en proyectos de Vivienda Promovida.

Estos fueron los 10 barrios más buscados para venta durante 2021:

Pocitos Cordón La Blanqueada Centro Malvín Punta Carretas Punta del Este Buceo Parque Rodó Parque Batlle

El precio de los alquileres

El precio promedio del alquiler de un monoambiente en las zonas donde se aplica la Ley Nº 18.795 de Promoción de Vivienda de Interés Social (Zonas ANV) es de $ 22 mil por mes. En los inmuebles de un dormitorio es de $ 24 mil y en los de dos vale US$ 28 mil.

En los barrios de Pocitos y Punta Carretas, el alquiler de un monoambiente cuesta $ 26 mil frente a los $ 28 mil de los inmuebles de un dormitorio y los $ 32 mil de los de dos. En Carrasco y barrios privados el valor crece llegando a $ 40 mil el alquiler de un monoambiente, $ 45 mil el de inmuebles de un dormitorio y $ 65 mil los de dos dormitorios.

En Punta del Este, el alquiler mensual de un monoambiente vale $ 27 mil, el de un inmueble de un dormitorio vale $ 29 mil y el de dos $ 33 mil.

InfoCasas

Valor del alquiler mensual por zona

Estos fueron los 10 barrios más buscados para alquiler durante 2021

Pocitos Cordón Centro La Blanqueada Parque Rodó Punta Carretas Buceo Malvín Palermo Parque Batlle

El informe destaca que si bien la demanda de alquileres “sigue concentrada en la franja costera de Montevideo”, se ha detectado “una distribución más equilibrada con respecto a otros barrios de la ciudad donde en los últimos años ha aumentado la oferta de unidades en alquiler como consecuencia de la Ley de Vivienda Promovida”.

Desarrollos inmobiliarios

El análisis señala que creció el número de lanzamientos inmobiliarios en 2021 respecto a 2019 y 2020, siendo Cordón, La Blanqueada, Pocitos Nuevo y Centro los barrios con mayor cantidad de proyectos.

También se apunta un alto crecimiento de barrios privados ubicados en Ciudad de la Costa y una “fuerte apuesta” de los desarrolladores por ofrecer espacios verdes y mayor seguridad a sus ocupantes como amenities principales.

A su vez, se señala que en Canelones, la Ley de Vivienda Promovida “impulsó nuevos desarrollos situados en Avenida de las Américas y primera línea en Barra de Carrasco, construidos bajo exoneraciones fiscales”.