Cuáles son las necesidades de financiamiento del gobierno para 2022

La Unidad de Gestión de Deuda (UGD) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), publicó este lunes un nuevo reporte de Deuda Soberana. El informe da cuenta que en 2022 las necesidades de financiamiento del Gobierno Central se estiman en US$ 4.135 millones. Las cifras incluyen US$ 1.868 millones en amortizaciones de bonos y préstamos con organismos multilaterales, y US$ 1.550 millones para pago de intereses.

Del monto total de dinero necesario, hay aproximadamente US$ 3.714 millones que se planean conseguir mediante la colocación de bonos internacionales y otros emitidos en el mercado doméstico. Las otras fuentes de financiamiento serán los créditos de organismos internacionales (US$ 350 millones) y el resto corresponde a otros activos (unos US$ 71 millones). MEF Endeudamiento El total de endeudamiento neto proyectado para este año (esto es, deduciendo las amortizaciones de títulos) se proyecta en aproximadamente US$ 1.850 millones, “por debajo del límite fijado por ley para 2022 (de US$ 2.100 millones)”, dice el reporte. Al cierre de 2021, el stock de deuda bruta del Gobierno Central se estimó en 59,6% del PIB nominal, disminuyendo 1,7 puntos porcentuales en comparación con fin del 2020. La deuda neta estimada disminuyó 1,2 puntos porcentuales, para situarse en un estimado de 55,1% del PIB. Otra parte del informe dice que “las operaciones de manejo de pasivos en los mercados doméstico e internacional han contribuido a mantener un perfil de vencimientos robusto, reduciendo así el riesgo de refinanciamiento”. A fines de 2021, la madurez promedio del portafolio de deuda fue de 12,9 años. Y la proporción de deuda en moneda local, en el total del portafolio, se incrementó a 47,3% (casi 2 puntos porcentuales mayor al cierre del 2020), a pesar de los efectos de valuación del tipo de cambio, se explica. Por otro lado, el informe da cuenta que a enero de 2022, los activos líquidos del gobierno eran de US$ 1.834 millones y las líneas de crédito con organismos multilaterales (Banco Interamericano de Desarrollo, Corporación Andina de Fomento y Fondo Latinoamericano de Reservas) sumaban US$ 1.865 millones. “Tomada en conjunto, la liquidez precautoria es suficiente para cubrir todo el servicio de deuda entre febrero de 2022 y enero de 2023”, destaca. MEF La estrategia En cuanto a los pilares de la estrategia de gestión de deuda para este año la Unidad de Deuda a punta a “seguir profundizando” el financiamiento en moneda local en el mercado doméstico. Y “como parte de la estrategia para incrementar la proporción de deuda del sector público denominada en moneda local, se continuarán buscando condiciones favorables de mercado que permitan la conversión de préstamos con organismos multilaterales denominados en moneda extranjera, a moneda local (tanto en pesos nominales como en UI)”, se explica . También se planea ejecutar operaciones de canje y/o de recompra de instrumentos emitidos por el gobierno, de manera de continuar con la política de extensión de madurez y minimizar el riesgo de refinanciamiento. Finalmente como se anunció el año pasado se prevé integrar el financiamiento sostenible en la estrategia de gestión de deuda mediante la emisión de bonos verdes, de manera de “capitalizar y potenciar las fortalezas de Uruguay en factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG por sus siglas en inglés) y las políticas de cambio climático”. Vea el reporte completo La semana pasada el ministro de Ambiente, Adrián Peña, informó que Uruguay está próximo a emitir un “bono sostenible” de deuda púbilca por aproximadamente US$ 1.000 millones, que tendrá una tasa de interés acorde al cumplimiento de metas ambientales que tenga el país para 2025.