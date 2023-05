¿Cuáles son los 10 deportistas mejores pagados del mundo?

El cierre del futbolista portugués Cristiano Ronoldo con el club saudí Al Nassr a principios de este año, tras haber dejado en noviembre de 2022 al Real Madrid, lo dejó como el deportista mejor pago del mundo, según un relevamiento de la revista Forbes.

El futbolista de 38 años obtuvo ganancias por US$ 136 millones entre el 1 de mayo de 2022 y el 1 de mayo de 2023. Según las estimaciones de la publicación especializada en negocios, del total de las ganancias de Ronaldo, US$ 46 millones pertenecen a su trabajo como deportista en sí mismo, mientras que “fuera del campo” —como detalla Forbes— el futbolista obtuvo, además, una rentabilidad por US$ 90 millones.

Esta cifra se debe, en buena medida, a la cantidad de seguidores que el portugués tiene en sus diferentes redes sociales, que alcanza un número de 850 millones de seguidores.

En el segundo lugar de la lista se posicionó el campeón del mundo Leonel Messi. En el último tiempo el futuro profesional del argentino ha generado especulaciones respecto a qué club se incorporará: si volverá al Barcelona o se unirá con Ronaldo en el cuadro de Arabi Saudita.

Messi, de 35 años, obtuvo ganancias en el último año por US$ 130 millones. En su caso, obtuvo una rentabilidad de US$ 65 millones tanto dentro como fuera del campo de juego.

El futbolista que actualmente luce la camiseta del París Saint-Germain tiene contratos con empresas importantes como Adidas o PepsiCo, además de haber lanzado su propia firma de inversiones en octubre del año pasado llamada Play Time.

El tercer lugar del ranking de los deportistas mejor pagados de todo el mundo lo ocupa otro futbolista de élite, aunque menor que los dos primeros popes. Con 24 años de edad, Kylian Mbappé obtuvo ganancias por US$ 120 millones en los últimos 12 meses.

El —también— jugador del Paris Saint-Germain obtuvo una rentabilidad de US$ 100 millones debido a su trabajo vinculado estrictamente a lo deportivo, y US$ 20 más por otras actividades vinculadas al marketing.

En el cuarto lugar figura LeBron James, de 38. El jugador de básquetbol estadounidense obtuvo ganancias por US$ 119,5 millones durante el último año. Además, Forbes lo destaca como un deportista que también reúne las cualidades para desempeñarse como emprendedor y explotar, así, su marca personal.

El top 5 lo cerró el mexicano Canelo Álvarez, el boxeador de 32 años que generó ganancias por US$ 110 millones de mayo de 2022 al mismo mes de este año. La publicación también destaca las habilidades del deportista en cuanto al marketing.

Atrás quedó el golfista estadounidense de 38 años Dustin Johnson, tras obtener ganancias por US$ 107 millones. Le siguió su colega y compatriota Phil Mickelson (52) después de cosechar una rentabilidad de US$ 106 millones.

El basquetbolista norteamericano Stephen Curry (52) quedó en el lugar número ocho del ranking luego de obtener US$ 100,4 millones.

En el noveno lugar de la lista se posicionó el tenista suizo Roger Federer, que, pese a haber dejado la raqueta, cerró varios acuerdos con algunas empresas, como la fabricante de lentes deportivos Oliver Peoples. Las ganancias de Federer rondaron los US$ 100 mil “en el campo de juego” y de US$ 95 millones por negocios que no se vinculan directamente con su actividad deportiva. Esto le dejó una rentabilidad de US$ 95,1 millones en los últimos 12 meses, estimó Forbes.

En el lugar número 10 de las lista se ubicó el basquetbolista estadounidense Kevin Durant de 34 años tras haber cosechado ganancias por US$ 89,1 millones.