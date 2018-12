Cuando la PC atrasa tu vida

El enlentecimiento de los procesadores, la pantalla colgada, los virus o la falta de memoria pueden convertirse en un problema a la hora de usar una computadora. Con el tiempo, todo contribuye a perder eficiencia y desempeño en las funciones cotidianas. A su vez, la tecnología avanza y esto genera cambios en el funcionamiento de un equipo. Nuevas versiones de hardware o de software vuelven obsoletas las versiones anteriores. Y todo es un dolor de cabeza para el usuario.



Federico Méndez, encargado de servicios IT de la empresa UyTech, explicó a Cromo que una computadora puede funcionar con lentitud por diferentes motivos. “Pueden ser problemas a nivel de hardware, software o que el equipo no tenga los recursos suficientes para las tareas que se van a realizar en él”. ¿Qué se puede hacer entonces?



Según un estudio realizado por Crucial, marca global de Micron Technology, líder en soluciones de memoria, “la medida de la paciencia con tecnologías lentas dura cerca de 60 segundos antes de causar irritación”. Jonathan Weech, gerente sénior de la línea de productos Crucial, fue categórico: toda persona que trabaja con una computadora tiene que lidiar con estos problemas. No obstante, una empresa grande cuenta con la infraestructura necesaria y el soporte técnico profesionalizado para afrontar cualquier inconveniente con los equipos. En cambio, apuntó Sebastián Berrospe, de la firma uruguaya ZionWeb, en las pequeñas empresas y en los domicilios es donde se encuentran las mayores debilidades. “Esto pasa por la falta de planificación, escasez de recursos o conocimientos necesarios”, afirmó.



Por eso, Cromo consultó a técnicos que ofrecen consejos para acelerar los procesos de trabajo de una computadora y mejorar la confiabilidad en el equipo.

Memoria

Una memoria eficaz es la primera sugerencia. Así lo dejaron en claro en Tecnocity, mayorista en hardware, software e insumos de computación en plaza. Uno de sus técnicos explicó que “incluir más memoria RAM es la opción más común, ya que mejora la perfomance del PC”. Méndez, de UyTech, explicó que antes de comprar una máquina se debe saber si el equipo cuenta con la memoria necesaria para las tareas para las que la necesita el usuario. Sabiendo esto se puede recurrir a aumentar la memoria para mejorar el rendimiento. No obstante, a veces, un equipo con menos memoria pero que cuente con un buen disco sólido puede tener un mejor rendimiento.

Disco

La instalación de un disco de estado sólido (SSD) es, según Jonathan Weech, la mejor opción para agilizar una computadora. Este le dará velocidad a la máquina, con un tiempo de carga y arranque instantáneo. Estos discos tienen una criptografía avanzada que protege a los archivos ante cualquier eventualidad. Los SSD se pusieron de moda ya que son más livianos, ayudan a prevenir los ruidos o vibraciones de los dispositivos portátiles y son fáciles de instalar. Sin embargo, Weech explicó que tienen un defecto y es que, en caso de pérdida de información, esta es más difícil de recuperar. Se debe respaldar el equipo de forma constante para evitar inconvenientes. Los precios de los SSD varían según la marca y el tamaño del disco. Es por eso que es importante consultar con un especialista para identificar cuál se adapta mejor a las nececidades.

Desfragmentación

No hay que olvidar realizar una desfragmentación del disco duro, que reorganiza los datos y posibilita un mejor funcionamiento de la máquina. La mayoría de las PC funcionan con un disco mecánico que utiliza partes giratorias para acceder a los datos almacenados. A medida que se va llenando el disco se puede sobrecargar y así disminuye el rendimiento del equipo. Para hacer este procedimiento en Windows hay que ir a Propiedades del disco duro y buscar esta funcion en Herramientas En Windows 10 buscar Desfragmentar y optimizar unidades.

Programas al inicio

Una de las tantas razones por las que un equipo puede tardar en iniciarse es el número de aplicaciones que se ejecutan mientras la máquina se está conectando. Para Méndez lo recomendable es iniciar el equipo con la menor cantidad de programas. “Esto no tiene nada que ver con la cantidad de programas que tenemos instalados”, explicó. Lo importante es desactivar aquellos que se abren al principio por sí solos, como Skype o Spotify. Lo fundamental es que el disco no esté por encima del 80% de su capacidad, porque eso enlentece el proceso de trabajo. Muchos programas utilizan archivos temporales que se almacenan en el disco y, si el espacio es reducido, se pueden experimentar problemas de velocidad con algunas aplicaciones.

Cookies

Las cookies son importantes porque guardan los nombres y las contraseñas de las páginas web de manera que el usuario pueda acceder a ellas con rapidez e ingresar con facilidad. Los cachés se usan para aumentar la velocidad de carga de la página. El problema es que estos procesos se guardan como archivos y, con el tiempo, disminuyen la velocidad de la máquina. Por eso se recomienda que se limpien los datos del navegador, caché y cookies regularmente para evitar la desaceleración. En general funciona la fórmula CTRL+MAY+SUPR (apretar las tres teclas simultánemente) para acceder al área de borrado de caché.

Limpieza

Quitar la basura del navegador siempre es una buena idea. Otro de los aspectos que puede afectar el rendimiento de la PC son los plugins que se instalan en el navegador y que hasta pueden ser peligrosos. Por eso, en la configuración de los navegadores se debe eliminar todo los que no sea necesario. Por otra parte, es importante vaciar ocasionalmente la papelera de reciclaje de la computadora, ya que, si no, los archivos eliminados seguirán ocupando espacio.

Virus

Los virus, troyanos o malware en general también colaboran para que la computadora funcione lenta. Para eliminarlos hay que tener instalado un antivirus que se ejecute usualmente y que esté actualizado. Tener dos antivirus no brinda más protección. “Generan un efecto que hace que estén monitoreando los movimientos de forma constante y se genera un alto consumo de recursos sin sentido”, explicó Méndez.

Sistema

¿Qué sucede con los sistemas operativos? El consejo de Weech, de Crucial, es trabajar con sistemas operativos que no sean pesados. A veces lo más eficiente es elegir Windows (actualizado) para que ocupe menos memoria. Además, para Berrospe, de ZionWeb, es recomendable trabajar con sistemas operativos originales, no solo para evitar problemas legales, sino porque es más seguro. “Brindan asistencia técnica y no contraen tantos virus o malware”, dijo. También es importante verificar que el sistema operativo sea compatible con el hardware.

Software

Deshacerse del bloatware. Se trata del software que viene por defecto y que puede sobrecargar la memoria. Los programas que nunca usaste (y que, probablemente, nunca usarás) pueden ser considerados bloatware. Para borrarlos podés desinstalar uno por uno aquellos que no usas. Otros prefieren formatear su equipo o descargar programas que hacen ese trabajo por uno.

Red

Otro consejo para mejorar el rendimiento de una computadora es cuidar el equipo a la hora de conectarlo a redes. “Lo ideal sería que siempre fueran seguras”, explicó Berrospe. Aquí hay que seguir varias buenas prácticas: realizar copias de seguridad, preservar la información con una contraseña fuerte, usar piezas de hardware originales (en particular, el cargador y la batería). Al conectar dispositivos externos de fuentes desconocidas, Berrospe entiende que deben ser revisados por el antivirus antes de ser utilizados.