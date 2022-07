¿Cuánto han recuperado de los ahorristas de los bancos quebrados?

La corrida bancaria ya era una sangría y el miércoles 30 de julio el presidente Jorge Batlle decretó el feriado bancario que se extendió por cinco días. El domingo 4 de agosto se aprobó en el Parlamento la ley 17.523 de Estabilidad del Sistema Bancario, necesaria para recibir el préstamo puente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Entre el 30 de julio y el 4 de agosto, el Banco Central (BCU) había dispuesto la suspensión de actividad del Banco Montevideo, La Caja Obrera, Banco Comercial y Banco de Crédito. Esos bancos eran insolventes, no volvieron a abrir y terminaron siendo liquidados. Los ánimos de los ahorristas estaban crispados y muchos se manifestaban en las puertas de esas instituciones bancarias.

La ley también creó el Fondo de Estabilidad del Sistema Bancario (FESB), que tuvo como objetivo garantizar el cumplimiento de los depósitos de ahorristas en moneda extranjera. Con los fondos llegados desde el exterior se abonó a cada ahorrista hasta US$ 50 mil. A partir de allí quedaron 28.500 personas con ahorros no cubiertos.

Meses más tarde, en diciembre de 2002, la ley 17.613 estableció otorgar a esos depositantes que habían quedado expuestos hasta US$ 100 mil. A partir de ese momento quedaron pendientes de devolución los saldos por más de esa cantidad.

Actualmente están vigentes tres fondos de recuperos correspondientes al Banco Montevideo, La Caja Obrera y Banco Comercial, instituciones en las que quedaron ahorristas sin cobrar. Desde 2011 la Corporación de Protección del Ahorro Bancario (Copab) es quien se encarga de la gestión de esos fondos.

A 20 años de la crisis, los porcentajes de recuperación fueron dispares. En el Banco Montevideo es de 28,38%, en el Banco Comercial de 45,99% y en La Caja Obrera de 62,46%. En el caso del Banco de Crédito (la otra institución que fue liquidada) no quedaron depositantes con saldos pendientes.

“Todavía recibimos gente que no recuperó la totalidad de sus depósitos y es poco probable que se pueda recuperar. Lo que hay pendiente son juicios, que son complejos”, contó a El Observador el gerente de Copab, Gabriel Lemus. “Hay situaciones que uno entiende; alguien que vendió un inmueble y después perdió una parte importante de dinero”, añadió.

El presidente de la Copab, Daniel Dominioni, trabajaba en el Banco Central (BCU) cuando estalló la crisis de 2002 y por tanto todo lo que provocó no le es ajeno. Algo similar ocurrió con Lemus, que era analista de riesgo en el Banco República.

Camilo dos Santos

Gabriel Lemus y Daniel Dominioni de la Copab

El peor momento que Dominioni recuerda de la crisis fue el día que el directorio del BCU llamó a todos los gerentes y les dijo que iba a haber feriado bancario. “Previo a eso había todo un desgaste, se veía que la situación cada vez empeoraba más, se iban las reservas. Fue una situación de mucho estrés”, relató.

“Fue una crisis global, de balanza de pagos, de tipo de cambio, pasó de todo. Creo que la salida fue bastante bien manejada”, complementó.

A Lemus le tocó la tarea de ir a las sucursales del BROU cuando volvieron a abrir luego del feriado bancario. “Hubo que salir a informar, a dar la cara ante gente que estaba entendiblemente nerviosa”, recordó.

“El dinero estaba inmovilizado y no había margen para solucionarlo. No quedaba más que escuchar, empatizar y tratar de calmar a la gente. Dejar que la persona hiciera catarsis”, sostuvo.

La crisis de 2002 dejó enseñanzas para la protección de los ahorristas. Se creó el seguro de depósitos que también es administrado por la Copab. Ese seguro cubre hasta US$ 10 mil o 250 mil unidades indexadas ($ 1,4 millones) para moneda nacional por persona por cada institución bancaria. El 99% de personas con depósitos en moneda nacional está cubierto por este seguro. En moneda extranjera la cobertura es de 62%.

“A mucha gente le decís esa cifra y le parece pequeña, pero cuando se miran los depósitos se ve que la gran mayoría está dentro de ese rango” previsto en el seguro de depósitos, indicó Dominioni. “El seguro es importante porque es explícito; hasta esas cifras cubre. Y evita que alguien pueda pensar que existe un seguro para todo”, concluyó.