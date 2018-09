Cuatro ideas fuerza de los asesores lacallistas

Educación - Mismas oportunidades

El filósofo y experto en educación Pablo Da Silveira resume la idea que acompañará el programa de gobierno del precandidato Luis Lacalle Pou en materia de educación en tres palabras: “Igualdad de oportunidades”. A su vez, lo explica con tres conceptos. “Eso significa igualdad de acceso –que más o menos está–, igualdad de permanencia e igualdad en la calidad de aprendizaje”, dice. Para el experto en educación, “actualmente hay un sistema educativo que amplifica las desigualdades”. “Si sos pobre, del interior y con una familia con bajo capital cultural, es muy poco probable que termines la educación media. Si vivís en la costa de Montevideo, en una familia con buenos ingresos y con buen nivel cultural, probablemente termines la educación media y además tengas un aprendizaje de calidad. Esas diferencias educativas son predictores muy fuertes de lo que va a pasar con la sociedad”, sostiene. De hecho, Da Silveira cree que si no se corrige “esa fábrica de desigualdad, dentro de 20 o 30 años va a estar instalada en toda la sociedad”.

Agro - Competitividad

El ingeniero agrónomo Juan Ignacio Buffa no puede evitar pronunciar la palabra competitividad para el sector agropecuario. “Me la sacaste”, le reprocha en tono jocoso la economista Azucena Arbeleche. Es que en el caso del agro, la macroeconomía los atraviesa. En ese marco, su idea fuerza es la de tener un sector más competitivo. “Los arroceros, por ejemplo, están reduciendo áreas y los costos se van a las nubes entonces no tienen competitividad. El sector agrícola después de una sequía abismal tiene problemas de costos, asociados a las tarifas públicas, los fletes, el costo de los combustibles. Tenemos una ganadería que lentamente va lesionando su margen, los costos se van incrementando y cada vez necesitás ser más grande para poder vivir del campo. Todos esos problemas son la expresión corporal de la falta de competitividad y vamos a trabajar en devolverla”, afirma. Pese a que esa será una línea de trabajo clara, el programa de gobierno tendrá como tangentes los problemas puntuales de los distintos sectores del agro.

Economía - Gasto del Estado

La economista Azucena Arbeleche retoma el concepto de Buffa sobre la mejora de la competitividad y lo amplía para todos los sectores de trabajo. “Necesitás una estructura más competitiva que te va a permitir crecer y que ese crecimiento sea sostenible en el tiempo, no solo cuando hay viento a favor. Y que sea inclusivo”, dice y se pregunta: “¿Por qué se da esta falta de competitividad?, ¿por qué hay impuestos y tarifas altos, combustibles que nos dejan por fuera de la región?”. Arbeleche se responde a su pregunta. Según indica, todo eso se debe a una “ineficiencia del Estado que ha ido aumentando sus gastos en los últimos años”. “El nudo, la madre del borrego, es la política fiscal y ahí es donde hay que ser muy cuidadoso y eficiente en el gasto del Estado. Hay que tener respeto por los impuestos que pagan los contribuyentes”, señala. Dentro de las propuestas que el sector de Luis Lacalle Pou presenta cada 2 de marzo se encuentra la de una regla fiscal, que permita medir los gastos que hace el Estado y que sigue siendo una de las banderas de la agrupación.

Seguridad - Respaldo jurídico

El asesor en seguridad del sector de Lacalle Pou y excomisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario, Álvaro Garcé, trabaja junto a su equipo en dos tipos de medidas. Por un lado, las que denominan de “shock”, que son de aplicación inmediata, y otras a mediano y largo plazo. Garcé prefiere no detallar de qué iniciativas se trata porque serán presentadas junto con el programa de gobierno el año que viene y tendrán su antesala en el congreso nacional del sector dentro de un mes, pero sí explica que una de las claves es que haya un mayor respaldo jurídico a la policía. “Tiene que haber un restablecimiento de la relación entre el Ministerio del Interior y la policía. No vemos que hoy en día exista una sintonía y se debe reforzar la cadena de mandoc con líderes, el director nacional de la Policía y la figura de los comisarios”, sostiene. En esa línea, trabajarán en ideas para fortalecer las comisarías que, entienden, “han quedado relegadas”. “Eso se advierte en las quejas que tiene la gente. Dicen que van a una comisaría y no hay quien los atienda”, asegura.