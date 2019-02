Brexit, Whitney Houston, muerte y tecnología: cuatro opciones para ver en Netflix, HBO y más este fin de semana

Muñeca Rusa



El día que Nadia Vulvokov cumple 36 años y organiza una fiesta por todo lo alto, se muere. Y renace. Y vuelve a morir. Y a renacer. Y así sucesivamente. Como Bill Murray en el Día de la Marmota, Nadia queda atrapada en un ciclo infinito de vida, muerte y resurrección sin entender muy bien por qué le sucede a ella, ni cómo hacer para salir de ese círculo. Cuando descubre a un hombre al que le pasa lo mismo, intentarán juntos romper el loop infinito; lógicamente este periplo la llevará por el camino del descubrimiento personal, aunque con un importante tono de humor. Compuesta por ocho episodios de menos de media hora, esta tragicomedia se presta para la maratón y el consumo voraz. Disponible en Netflix.

Brexit



Nadie lo vio venir. Nadie imaginó que podía pasar. Y sin embargo los británicos fueron y votaron para salir de la Unión Europea en 2016, un proceso que continúa aún hoy (se espera que la salida se haga efectiva a fines de marzo de este año), y que ha traído montones de dolores de cabeza para todas las partes involucradas. Pero esto no es un documental, es la historia de Dominic Cummings, un estratega político interpretado –calvicie incluida– por el siempre excelente Benedict Cumberbatch. Cummings fue el principal estratega detrás de la campaña por la salida de UE; para ello se valió de elementos como datos de comportamiento en redes, y de una estrategia de noticias falsas y direccionamiento de los votantes, asignándole así a su campaña un importante peso en el resultado de la elección. El peso de la tecnología en las elecciones modernas y los entretelones de la campaña son el eje de esta película que, desde la ficción, propone un vistazo a un acontecimiento que aún mantiene a muchos en estado de shock. Disponible en HBO GO.



Whitney

Whitney Houston pasó toda la vida escapando del diablo. O, al menos, eso es lo que dice en los primeros segundos de este documental que repasa su vida y carrera como uno de los íconos de la música pop durante toda su etapa de actividad. Con la colaboración de la familia de la cantante, el director escocés Kevin Macdonald (que ya ha realizado producciones sobre Mick Jagger y Bob Marley), analiza su infancia y su crecimiento en un hogar sumamente musical, y las tribulaciones que enfrentó a lo largo de su trayectoria. Así aparecen las traiciones, la violencia, y los conflictos con drogas, que la llevaron a morir en 2012, a los 48 años, ahogada en una bañera. Disponible en Netflix.

El boom de Silicon Valley



Con la serie Marte, National Geographic comenzó a experimentar con un tipo de serie híbrida, que combina ficción con documental. Ese mismo recurso es el que aplica para esta realización que narra la primera época de Silicon Valley como punto de convergencia de las distintas empresas de internet más poderosas. Así como hoy coexisten allí Google, Facebook y Apple, en los años 1990 fueron Netscape, Pixelon y The Globe. Sus ascensos y caídas son relatadas a través de una combinación de entrevistas a sus fundadores que se cruzan con recreaciones de la época. Disponible en la app de Fox, Flow, NS NOW, TCC Vivo, MC go live y DirecTV play.