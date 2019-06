Curtiembre Zenda planteó drástica reducción de personal con 370 despidos

La histórica curtiembre Zenda (ex Branáa) afirma que atraviesa serios problemas de competitividad con pérdida de ventas y planteó una fuerte reducción de personal. La decisión empresarial ya fue transmitida a las autoridades.

El director nacional de Trabajo, Jorge Mesa, informó a El Observador que Zenda pretende despedir a 370 trabajadores. Así se lo transmitió la empresa en las últimas horas.

Actualmente la plantilla está compuesta por 510 empleados entre personal obrero y administrativos y por tanto quedarían 140. La curtiembre posee actualmente tres plantas de procesamiento de cueros. Una recibe los cueros frescos y realiza las primeras preparaciones, la segunda realiza un proceso de semi terminación y la tercera de terminación.

Solamente mantendrá la última en la que tiene la menor cantidad de personal, según señaló a El Observador el dirigente de la Unión de Obreros Curtidores (UOC), Carlos Bico.

El sindicato mantuvo en la tarde de este jueves una reunión con el director de Trabajo para interiorizarse de la decisión y buscar alternativas. “El ministerio ofreció la opción de seguro de paro hasta encontrar alguna solución, pero la empresa se mantuvo firme con el cierre de las dos plantas y los despidos”, expresó.

La fundamentación de la empresa es que ha perdido clientes y contratos en los últimos meses.

Según datos aduaneros la compañía realizó entre enero y mayo de este año exportaciones por US$ 16,9 millones. En el mismo período del año anterior habían sido por US$ 28,9 millones. El descenso interanual de las ventas fue de 41,5%.

La curtiembre pertenece a la multinacional brasileña JBS, que en 2017 se había desprendido de su frigorífico (Canelones) en Uruguay a manos de su compatriota Minerva. La industria comunicó que dejará de comprar a los frigoríficos locales los 60 mil cueros que demandaba para su actividad hasta el momento.

“El problema es que esos cueros que se dejen de hacer, operativamente no se pueden procesar en otro lado; las otras curtiembres no tienen capacidad para absorberlos”, dijo el dirigente sindical.

Este viernes, habrá reunión de la dirección de la UOC y allí se definirán qué tipo de medidas tomará el sindicato en respuesta a la decisión de la empresa.

Los cambios de manos

Zenda fue fundada en 1890 bajo el nombre de curtiembre Branaá, integrada por capitales nacionales. En 2006, unificó sus operaciones bajo en nombre de Zenda Leather SA para los negocios operativos en Argentina, Sudáfrica, Alemania y EEUU. En 2009, el grupo brasileño Marfrig adquirió el 51% de las acciones del grupo por US$ 49,5 millones, mientras que en 2012 sumó el restante 49%. En 2013, el grupo Marfrig se desprendió de ese activo en una operación de compraventa millonaria con JBS que incluyó la marca de aves y cerdos Seara por un total de US$ 2.750 millones. En ese momento, no se informó sobre el monto de la operación de Zenda.