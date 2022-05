D’Alessandro y el día después del fútbol: caipirinha en la playa y sin ganas de jugar con los amigos

El jugador argentino Andrés D’Alessandro, con pasaje por Nacional en la pasada temporada 2021, contó cómo han sido sus días luego de dejar el fútbol este año, tras cerrar su actividad deportiva en Inter de Porto Alegre de Brasil, club en el que es ídolo.

El pasado 17 de abril, dos días después de cumplir 41 años, “el Cabezón” colgó los botines jugando su último partido en el Beira-Río, ante Fortaleza, y marcando justo ese día su último gol oficial.

El enganche argentino contó qué hizo inmediatamente después de ese último partido.

AFP

D'Alessandro en su despedida

“Al otro día me fui a la playa en Porto Alegre, cerca, con mis amigos que fueron a ver el partido, solos”, contó a F10 de ESPN. “Éramos cinco, llevamos para hacer caipirinha en la playa. Dejé la familia en casa y me fui con mis amigos a disfrutar dos o tres días”.

“Es difícil el post carrera”, agregó. “Ahora los días que hace mucho frío me quedo durmiendo y no me quejo tanto, pero es difícil no tener el fútbol”.

El ex volante señaló que todavía va asimilando de a poco sus días sin fútbol. “Me han invitado a jugar y no he ido. Ahora que vine a Argentina y me voy a quedar unos días, me invitaron a jugar unos amigos al baby, como siempre lo hacemos, y me cuesta”, sostuvo.

D'Alessandro en Nacional

Consultado por si temía que le dieran ganas de volver, respondió: “No, ya no vuelvo”.

“Soy un tipo de tomar decisiones siempre pensadas y cuando la tomo, la cumplo. El día que dije voy a parar, paré y no hay chance de que vuelva. Pero el fútbol se extraña mucho”, comentó.

D'Alessandro, segundo jugador con más encuentros disputados con Internacional (529 cotejos y 97 goles), conquistó a los aficionados con sus jugadas de potrero y la severidad de su zurda, precisa tanto para rematar como para asistir.

Pero también debido a los trece títulos que alzó con ese equipo del sur de Brasil: Copa Sudamericana 2008, Copa Suruga Bank 2009, Libertadores 2010 y Recopa Sudamericana 2011, además de nueve torneos del estado de Río Grande del Sur.

Por sus actuaciones de colorado fue galardonado como el Mejor futbolista de América en 2010, premio que entrega anualmente el diario El País de Montevideo.

Con fama de rebelde en el comienzo de su carrera, una reputación que atenuó con el correr del tiempo, a Inter llegó tras un paso fugaz por San Lorenzo de Argentina y una estadía de cinco años en Europa en Wolfsburgo (Alemania), Portsmouth (Inglaterra) y Real Zaragoza (España).

En el Viejo Continente aterrizó tras tres temporadas en River, equipo al que llegó de adolescente luego de dar sus primeros pinos en Argentinos Juniors y en el que debutó en mayo de 2000.

La deuda

Defendiendo la banda roja cruzada ganó tres ligas (2000, 2002, 2003) y también obtuvo, en su segundo pasaje, la Recopa Sudamericana 2016 bajo la dirección técnica de Marcelo "Muñeco" Gallardo.

Sus actuaciones en River lo acercaron al equipo nacional, con el que conquistó el Mundial Sub 20 de Argentina-2001 y el oro olímpico en Atenas 2004, para entonces el único título pendiente de la Albiceleste, con un plantel estelar que incluyó a Javier Mascherano, Javier Saviola, Gabriel Heinze y Carlos Tévez, entre otros.

Con la selección absoluta fue subcampeón en la Copa América de Perú 2004 y jugó las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Alemania 2006. Pero el entrenador José Pekerman no lo incluyó en la lista definitiva, siendo su ausencia en una Copa del Mundo su gran deuda.

"Yo pensé que en 2006 estaba adentro (...) Por lo que había hecho", dijo D'Alessandro al diario La Nación de Buenos Aires en enero de 2020. "Pero Pekerman eligió, y eligió a otros. Es fútbol, pero interiormente pensé que lo merecía".