Da Silva sobre chats de Lacalle Pou con Astesiano: "¿Te gustaría que hablen de los líos con tu mujer?"

El senador blanco Sebastián Da Silva apoyó al presidente Luis Lacalle Pou en la decisión de Presidencia de no compartir a Fiscalía los chats entre el mandatario y su exjefe de custodia Alejandro Astesiano, aunque dijo que "en un caso hipotético" hubiese sido apropiado notificar a la población sobre esa decisión, y aseguró que "si la fiscal" Gabriela Fossati "lo entiende necesario" pedirá las conversaciones.

Da Silva explicó que respalda la decisión para mantener en privado la vida de Lacalle y la de su familia. "¿A vos te gustaría que hablaran de los líos con tu mujer, con tus hijos?", preguntó Da Silva a los periodistas de Desayunos Informales en una entrevista realizada este miércoles.

Cuando fue detenido el 25 de setiembre, al volver de un viaje al exterior con Lacalle y sus hijos, la fiscal Fossati pidió el celular de Astesiano a Presidencia (dueño del móvil), que se lo entregó con la condición de no acceder a sus chats con el presidente, algo que Fossati aceptó, tal como informó El Observador.

"¿A vos te parece que la vida privada de los hijos del presidente tienen que andar por ese chusmerío de Ciudad Vieja?", consultó, y agregó: "Respaldo hasta las últimas consecuencias que nadie sepa qué hace la hija de Lacalle Pou".

Además, el senador blanco defendió al presidente y criticó que "no hay cosa en la que a Luis Lacalle Pou no se le busque pegar".

Para el legislador nacionalista el gobierno aprendió la lección del caso de Astesiano, imputado por asociación para delinquir, entre otros delitos, por su participación en un grupo que falsificaba documentos de ciudadanos rusos para que accedieran a documentación uruguaya.

"¿A vos te parece que no hemos aprendido? ¿A vos te parece que es una lección no aprendida la de Astesiano?", volvió a preguntar Da Silva, quien entiende que la prueba de la lección aprendida es que "todo el gobierno está colaborando con la fiscal Fossati". "(El caso) Nos tiene re podridos a todos", reconoció de todas formas el senador.

"Un charlatán"

Da Silva calificó a Astesiano como "un chanta, un charlatán y un vende humo", al ser consultado por los vínculos que se muestran en los mensajes del celular del excustodio a los que accedió Fiscalía.

Entre estos chats están los que mantuvo con directores de la empresa de soluciones en seguridad Vertical Skies, radicada en Miami, que le pidieron "fichas" de los senadores frenteamplistas Mario Bergara y Charles Carrera, e información sobre la licitación de dos patrulleros oceánicos (OPV) para la Armada Nacional.

"Es casi psicodélico", ironizó el senador, quien remarcó que "una cosa es los chats y otra la verdad".

También respaldó a Carrera y a Bergara porque "no se puede andar avalando que se metan en la vida de las personas", aún cuando enfatizó que tiene "las peores opiniones" de Carrera.

En Desayunos Informales consultaron al legislador si no se debería haber separado del cargo mientras se realiza la investigación al subdirector nacional de Policía, Héctor Ferreira, luego de que se conociera un chat con Astesiano en el que se refiere a una persona de apellido Sánchez (algo que el senador frenteamplista Alejandro Sánchez entendió como un mensaje sobre su persona) como un "sorete", un "sucio de mierda", una "lacra" y un "reverendo HDP".

"Hay una investigación administrativa", respondió Da Silva, quien no cree que sea "un problema" que un jerarca de la policía continúa con su trabajo mientras es investigado por Fiscalía. "A mí no me parece un problema, me parecería un problema si no se lo investiga", afirmó.