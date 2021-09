¿Daddy Yankee se retira? Esto dijo al ganar los Billboard

Daddy Yankee, que contribuyó a popularizar el reggaetón en todo el mundo, se convirtió este jueves, a sus 45 años, en el primer artista del género urbano en llevarse el premio Billboard Salón de la Fama.

"Uno de los retos más grandes como artista es unificar las naciones, las generaciones, los idiomas, diferentes nacionalidades, y lo logré con mi idioma en español", declaró el cantante al recibir el reconocimiento.

El popular puertorriqueño dio un discurso emotivo al que acompañó con una declaración que generó controversia sobre su posible retiro y de la que ha evitado volver a pronunciarse. Luego de recibir el premio, dijo: "Disfruten de mi última ronda musical que viene por ahí".

La afirmación causó revuelo en las redes sociales y sus seguidores comenzaron a especular con que se trataba de su retiro definitivo de la música.

Yankee, considerado un precursor del género, inició su primer proyecto musical a los 18 años. Desde entonces, reconoció nunca haberse desenfocado para crecer en su carrera como artista. "Durante mi trayectoria he ganado múltiples premios gracias al talento y al trabajo, pero nunca imaginé que la disciplina me iba a entregar la llave de ser el primer artista urbano en la historia en ser inducido al salón de la fama de Billboard. (...) Desde el barrio, mi gente, el caserío Puerto Rico, siempre tuve una misión: nunca bajarle. Nunca me desenfoqué y pude ser, gracias a ustedes, el mejor de todos los tiempos, familia. Gracias a todos ustedes. Con mucha mansedumbre y mucho respeto para ustedes, muchas gracias. No tengo otras palabras", expresó el reggaetonero.

"Estoy disfrutando todo este momento. Ustedes saben que yo arranqué con ilusión cuando tenía 15 años por estar sentado ahí donde están sentados ustedes ahora mismo. Y me tomó tres décadas entender que, con disciplina, sabiduría y determinación uno se podría llevar un reconocimiento", agregó.

Billboard, la revista estadounidense de música que lo premió, hace un ranking de canciones según las ventas, reproducciones radiales y en plataformas de streaming que alcanzaron. La entrega de los galardones se realiza todos los años.

Otro puertorriqueño destacado

El también puertorriqueño Bad Bunny fue otro gran triunfador de los premios de la música latina celebrados en Miami, en los que se llevó 10 de los 22 galardones a los que estaba nominado.

La estrella de la música urbana ganó los premios más importantes a los que era candidato: el de mejor artista del año; el de canción del año por "Dákiti", interpretada con Jhay Cortez, y el de álbum del año por YHLQMDLG.

"Le dedico este premio a todas las personas que hacen música allá fuera, que hacen lo que aman y que quizá no tienen la misma exposición", dijo al recibir uno de sus galardones.

"Un día yo fui igual y hoy estoy aquí, así que los respeto mucho", agregó desde el escenario del Watsco Center de Coral Gables, en el condado de Miami-Dade, Florida.

Bad Bunny no logró superar el récord de su compatriota Ozuna, que se llevó 11 premios Billboard en la gala de 2019.

Con información de AFP