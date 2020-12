Daniel Belerati: “Exportar ganado en pie cuando la faena va a ser baja es muy doloroso”

¿Cómo observa al mercado de hacienda uruguayo sobre este fin de año?

Con mucha preocupación. En lo coyuntural preocupa la incipiente seca, lo peor que nos puede pasar es que no haya pasto. Desde lo estructural, preocupa que este es el cuarto año que cae la faena de forma consecutiva.

Este año estaremos llegando, si tenemos suerte, a 1,9 millones cabezas en la faena de vacunos, cuando la industria frigorífica tiene capacidad de faena para tres millones. Con la demanda brutal del mercado internacional podríamos estar exportando el doble de lo que estamos haciendo.

Nos preocupa que el ganado apto para faena, por edad y peso, haya disminuido a esos niveles. Este año la oferta de novillos aptos para faena es la más baja desde que se creó el Dicose (Dirección de Contralor de Semovientes). Es terrible, va a ser otra vez un año de faena muy pequeña, donde perderemos ingresos, puestos de trabajo y perderemos que la ganadería crezca.

¿Qué se puede hacer al respecto?

Lo único que se puede buscar es que el gobierno implemente políticas para incentivar la cría y tener niveles de procreo competitivos.

En los últimos 16 años Uruguay ha tenido un índice de procreo del 65% y eso tiene que ser superado. Debemos estar a niveles similares a los de Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá, México, Europa... que tienen niveles por encima del 87%. Ahí hay 20 puntos de animales que se pierden cada año. Eso quiere decir que tenemos 4,5 millones de vacas de cría, cuando podríamos tener un millón menos y con ese millón menos tener tres millones de terneros y aumentar la cantidad de terneros para que se engorden y se puedan faenar.

La estrategia, por el bien del país, debería ser a crecer para que la ganadería sea el petróleo.

¿Y cómo analiza la exportación de ganado en pie hacia Brasil?

Nos ha desconcertado un poco. Nosotros planteamos a principio de año que el ganado acá escaseaba y tenía un precio extremadamente alto. Planteamos que se habilitara la importación de ganado en pie desde Brasil, porque hay cinco estados que dejaron de vacunar y están en el trámite de ser libres de aftosa sin vacunación.

Exportar ganado en pie cuando la faena va a ser baja es muy doloroso. Pero tampoco se puede permitir que los ganados mueran en los campos, aunque estamos muy lejos de esa situación y daría la impresión de que de a poco se está revirtiendo, con las lluvias anunciadas.

Que el ministro de Ganadería (Carlos María Uriarte) se haya movido tan rápido para impulsar una exportación de ganado en pie nos muestra la dirección contraria a lo que habíamos pedido, que era más trabajo. Pero si es por la seca está bien, hay que buscar cualquier salida antes de que los animales se mueran en el campo, aunque creo que estamos lejos de eso.

¿Qué hará inicialmente como presidente del Foro Mercosur de la Carne?

Lo primero que tenemos en debe es acordar la distribución de las 99.000 toneladas del cupo Unión Europea (UE)-Mercosur. Parte de la estrategia del Foro Mercosur de la Carne consiste en convencer a las autoridades que es un muy buen negocio.

Hemos pecado de la debilidad de dejar sentir como que esto solo es beneficioso para el Mercosur, cuando no es así, es un acuerdo bastante equilibrado. Las posiciones arancelarias están en el orden de los US$ 88.000 millones, no es inteligente cerrarse al acuerdo.

Hay que tratar algunos aspectos, como el cuidado del medio ambiente. En Europa hay un fuerte movimiento de los partidos verdes y muchas veces se exageran aspectos, como que en el Mercosur no se cuidara al medio ambiente, cuando no es así.

Evidentemente hay puntos a corregir, los privados estamos exigiendo a los gobiernos que tienen que hacer algunos deberes en materia medioambiental para asumir los compromisos necesarios, que se pueda reafirmar el acuerdo y terminar con esa serie de acusaciones.

Nosotros producimos las carnes en las condiciones más naturales del mundo, por lo que eso no podría ser un obstáculo para que no se realice la comercialización.

¿Ha considerando esto con el gobierno?

Sí, nosotros hemos hablado estos temas al máximo nivel. En la ultima reunión del foro se redactó una nota para las cancillerías y los ministerios de Agricultura de los cuatro países del Mercosur, instándolos a asumir los compromisos para completar rápidamente la firma del acuerdo, que pasa en primera instancia por la aprobación de los poderes ejecutivos de los cuatro países para ir posteriormente de forma individual a los parlamentos.

¿Cómo podrían distribuirse esas 99.000 toneladas entre los cuatro países?

En 2010, en el Foro Mercosur de la Carne creamos el Sistema de Administración de Cupos de Carnes del Mercosur (Sacme). En el Sacme hay una cifra establecida para el cupo UE-Mercosur, que ahora está siendo discutido por Paraguay. Ese acuerdo habla de 42% para Brasil, 29% para Argentina, 21% para Uruguay y 7% para Paraguay. Pero en el último tiempo Paraguay ha planteado que se cambie el criterio firmado, pasando a distribuir el cupo en cuatro partes iguales.

¿Y cuál es su postura sobre eso que plantea Paraguay?

Hemos estado discutiendo este tema con las gremiales de Uruguay y tenemos claro que lo más trascendente ahora es alcanzar el acuerdo rápidamente. Paraguay está en una situación firme, pero llegado el momento todos tenemos que ceder para encontrar el acuerdo.

No tendría sentido, después de 21 años de negociaciones, no poder operar en un cupo por el detalle de que no nos podemos dividir el mismo.