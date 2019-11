Daniel Martínez sobre el video de Manini: "Pucha, estamos perdiendo algunos códigos"

Sobre las 10.30 horas de este domingo, Daniel Martínez salió desde su casa en Malvín para dirigirse hasta la Universidad ORT, donde le tocó votar. Imagen que se asemeja a la del 27 de octubre, solo que ahora, el escenario que enfrenta el candidato a la presidencia por el Frente Amplio es el de un balotaje.

Martin Tocar

“Ya está” y “siempre adelante” fueron algunas de las frases que guiaron las declaraciones de Martínez que dijo estar tranquilo.

Consultado sobre el video en el que Guido Manini Ríos exhortó a los miembros de las Fuerzas Armadas a no votar al Frente Amplio, el exintendente de Montevideo manifestó que no le pareció correcto y que no está de acuerdo "con ninguna forma de imposición de ideas". “Pucha, estamos perdiendo algunos códigos. Ojalá reflexionemos como sociedad”, agregó.

“Meto para adelante y no cobro facturas. No me pongo a juzgar y cada uno sabe lo que tiene que hacer”, expresó el candidato y enseguida añadió: “Soy un hombre feliz”.

Martin Tocar

Para seguir con su cábala, esta noche Martínez esperará los resultados en el mismo cuarto de hotel en el que en 2015 recibió la noticia de que se convertía en intendente. Pero antes, pasará a saludar a los dirigentes del partido oficialista por la Huella de Seregni.

En la casa de Martínez lo esperan una cuantiosa cantidad de familiares, algunos de ellos llegaron de Estados Unidos. El candidato habló de sus nietos y de cómo prefirió priorizar el tiempo con ellos este fin de semana. Por eso, según dijo, no pudo ver el video de cuando Serrat y Sabina se manifestaron a favor del Frente Amplio en el espectáculo de ayer en el Antel Arena.

Minutos antes de que Martínez saliera de su casa, su esposa Laura Motta contó que este domingo van a pasar la jornada en familia. Consultada por la campaña, dijo que fue “muy intensa” y se manifestó crítica ante “algunas expresiones que nunca creímos escuchar en nuestro país, que no reflejan la democracia”. “Eso sí es preocupante”, entendió la esposa del candidato frenteamplista y concluyó que “cuando se pone el foco en alguien como enemigo”, hay un problema.

A las 11.30 Martínez llegó al circuito de votación correspondiente. Tras ser consultado por los datos que ya se manejan desde el FA de los sondeos, el candidato dijo que aún es muy pronto. "Hay que esperar.Tranquilo. No ganamos nada, puede cambiar tanto", añadió.