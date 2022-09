Daniel Panario: "No tomo ni cocino con agua de la canilla"

Daniel Panario, docente grado 5 de la Facultad de Ciencias y director del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales, es una de las voces más escuchadas cuando de recursos hídricos de Uruguay se trata. En esta entrevista con Cromo cuenta qué tan contaminada está el agua uruguaya, por qué no toma la que sale de la canilla y qué debería hacer OSE con los usuarios.

¿Qué tan contaminada está el agua en Uruguay?

Está contaminada porque la propia ganadería ya pone las vías del enlace, diría, al borde en niveles de fósforo. Cuando se empiezan a hacer ciertas prácticas agrícolas, o agropecuarias en general, que incrementan violentamente el fósforo en los ríos o en cualquier embalse, se producen las floraciones de algas.

El fósforo no es malo para la gente ni para los animales. Lo que es malo es lo que produce. A su vez, ya en las zonas agrícolas se ha empezado a sumar otro tipo de contaminación, que es la contaminación con plaguicidas. Se han hecho estudios en peces y aparecen plaguicidas que inclusive acá están prohibidos. Entonces estamos realmente con un problema que no queremos ver.

¿Hay embalses o zonas que están más contaminadas que otras en el país?

Esas cosas dependen un poco de los años y de la actividad que tenga la cuenca. Obviamente, las cuencas del Río Negro están terribles. Es una situación catastrófica desde el punto de vista de la contaminación. Tienen muchos años de edad y han concentrado mucho fósforo.

En su página web, OSE dice que en la actualidad el 99% de la población del país accede a agua potable las 24 horas los 365 días del año. ¿Será así para siempre?

Lo que dice OSE es cierto. Son pocos los análisis que dan negativos. También es cierto que yo no me tomo el cóctel de elementos que tiene el agua de OSE. Están todos dentro de la norma, pero yo no lo quiero.

O sea, ¿no toma agua de la canilla?

No tomo agua de la canilla, ni cocino con agua de la canilla, ni nada.

¿Por qué?

Por esa cuestión de que en el fondo está todo dentro de la norma, pero está demostrado, inclusive científicamente, que una cantidad enorme de productos tóxicos por debajo de la norma generan un cóctel que es peor que algún producto que está por arriba. No hay que olvidar que hacer potable el agua es un decreto. Es decir, la gente en Young, y muchas ciudades del interior está tomando agua con arsénico por encima de lo que establece la Organización Mundial de la Salud o la EPA en Estados Unidos. Sin embargo, acá lo que se hace es correr el límite para arriba, aunque se sabe que es tóxico, para poder dar agua potable a ciertas localidades.

La otra cosa es que no se les puede permitir a los agricultores que hagan lo que quieran. Inclusive ahora les dan más libertad todavía. Ni siquiera tienen que declarar lo que hacen. Antes era obligatorio declarar. Por lo menos se hacían estudios que obligaban a que tomaran medidas de conservación del suelo y este tipo de cosas.

Los “malla oro” pueden hacer lo que quieran y romper lo que quiera. Entre otras cosas, fertilizan en superficie con fósforo o lo estaban haciendo hasta el año pasado por lo menos. Entonces, ese fósforo que tiran en superficie apenas llueve se escurre y va a dar a los ríos y a los embalses. Estamos haciendo todo mal.

¿Usted cree que falta más monitoreo y hasta sanciones contra estas personas que hacen más uso del suelo?

Por supuesto. Pero no se puede sancionar si ni siquiera se promueven prácticas alternativas. Se les debería decir “miren que lo que ustedes están haciendo no está bueno” y que sería ideal hacer un plan de difusión de prácticas más amigables con el medio ambiente. Pero nada de eso se hace.

“Es un milagro que tengan agua todos los días”, dijo esta semana un experto israelí contratado por OSE. ¿Es de verdad un milagro?

Eso es algo que dice alguien que tiene intereses muy concretos, que son que se implante una toma de agua sobre el Río de la Plata. El Río de la Plata es abundante. Son estupideces que dicen algunos consultores arrimando agua para su molino. Sería un milagro que no tuviera agua todos los días con la cantidad de agua que tiene disponible. Está diciendo locuras.

El Santa Lucía, inclusive, tiene capacidad por sí solo para dar agua por muchísimos años más en la medida que se controle la contaminación, por supuesto, que está absolutamente descontrolada.

Es ridículamente baja la capacidad productiva de cultivos agrícolas extensivos que tiene, pero es suficientemente alta como para contaminar. No tiene efecto económico importante, pero sí tiene un efecto ambiental gravísimo.

Digamos que considerando la perspectiva del gobierno en relación a cómo se controla la calidad del agua, ahí sí realmente es un milagro que todavía podamos tomar agua potable. Son los técnicos de OSE que hacen milagros en la potabilización del agua.

Mucha gente compra filtros de agua. ¿Representa un riesgo para su salud o lo ve bien?

Riesgo no hay ninguno. Estoy de acuerdo con la gente que pone filtro, por supuesto. Incluso se pueden hacer artesanalmente en la casa de uno, dependiendo de qué quiera filtrar. No es lo mismo filtrar arsénico que filtrar plaguicidas. Hay que informarse un poco. Pero está bien que hagan eso.

Yo siempre digo que OSE podría comprar filtros para todos y que los fuéramos pagando con la cuota del agua y listo, ¿no? Estaría fantástico. Pero no lo hace porque logran que el agua sea potable subiendo los estándares de contaminación permitidos. Eso lo hacen todos los países del mundo, no solo OSE.

Entonces, ayudan esos filtros…

Sin duda. Los buenos filtros. Yo no tengo porque tengo mi propia agua. Si yo no tuviera mi propia agua, pondría un filtro.

¿Qué agua consume?

Agua de un pozo que tengo en Pando, que lo tengo bien controlado. Se le hace un análisis de vez en cuando. Me traigo bidones cada vez que voy a la casa familiar.

El agua está cotizando en bolsa. Hay quienes dicen que la próxima guerra podría ser por ella. ¿Cuál es su visión sobre el tema?

Yo pensaba eso también hace unos años. Ahora me doy cuenta que al agua se la llevan, se la llevan en la madera de los eucaliptos. El interés del agua no es solo para beber. El interés del agua es para cultivos, para producción de commodities. Nosotros brindamos los commodities y exportamos el agua que se requiere para producir esos commodities.

¿Qué es lo que debería hacer Uruguay en este tema? ¿Se debería controlar más y sancionar mejor?

Ordenamiento territorial. Qué se puede hacer y dónde. Y listo. Si no se va a tomar ninguna medida de ordenamiento territorial se va a contaminar todo. ¿Para qué tienen oficinas de ordenamiento territorial? ¿Por qué hay un ministerio que lo incluye?

¿Uruguay puede sufrir escasez de agua?

Yo creo que no, pero podría llegar a tener escasez de agua de buena calidad. Eso sí.