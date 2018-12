Daniel Radío: “Lo matamos como un perro. Reitero: ¡lo matamos como un perro!”

“Lo matamos como a un perro. Reitero: ¡lo matamos como a un perro!”, exclamó el diputado Daniel Radío tras escuchar el jueves el informe del comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Juan Miguel Petit referido a la muerte del recluso Carlos Alberto Núñez Santos.

Sintiéndose consternado, Radío pidió la palabra ante el silencio del resto de los integrantes de la comisión especial del Parlamento para el seguimiento de la situación carcelaria, que acababan de escuchar el demoledor informe de Petit.

“Nosotros, el Estado uruguayo, lo mató como a un perro a este señor. Tenemos que hacernos cargo de eso. Nosotros, los uruguayos, tenemos que hacernos cargo de que matamos a este tipo como a un perro, en la cárcel. Un tipo que no tenía la posibilidad de estar en otro lugar”, agregó el diputado del Partido Independiente, según la versión taquigráfica preliminar, aun sin corregir, de la comisión, a la que El Observador tuvo acceso.

Radío criticó luego al Ministerio del Interior por haber mentido sobre cómo murió Núñez, al decir que había sido asesinado por otro preso en un ajuste de cuentas, cuando en realidad lo había matado un guardia del penal de Libertad con un disparo innecesario.

A pesar de Petit ya había advertido en la prensa y al propio ministro Bonomi que no era cierto que Núñez lo había matado otro preso, el Ministerio del Interior mantuvo durante semanas -y hasta ayer inclusive- la versión falsa en su página web.

“Hay un intento deliberado de ocultar eso, de esconderlo; un intento deliberado que dice que la causa de la muerte fue otra, y lo que es más triste es que el Ministerio del Interior se hace cómplice de esto, ¡se hace eco de esto! ¡Lo cuelga en la página del Ministerio!”, señaló Radío.

El legislador fue muy crítico con el responsable de la página web del Ministerio del Interior.

“¿Con lo que gana el responsable de esta página no se podrá pagar a esta ONG que hace trabajo socioeducativo? No podemos pagarle más el sueldo a este hombre que colgó esto en la página del Ministerio. ¿Nadie lo va a llamar a responsabilidad?”

Y reclamó que la página sea corregida, lo que el Ministerio hizo recién hoy.

“Yo espero que cuando venga el ministro la semana que viene eso esté modificado. Lo digo así porque confío en que el ministro lee la versión taquigráfica de esta Comisión. Espero que esté modificado, ¡y que no mantengamos al Estado uruguayo de cómplice de un asesinato y de que matamos a un tipo como a un perro en la cárcel! Es insoportable la situación y que nosotros hagamos como que no pasa nada, como que no nos importa porque está en la Justicia. ¡Siempre el cuento de que está en la Justicia! ¡Pero por favor, no tienen un mínimo de consideración hacia la gente!”.

La presidenta la comisión Ivonne Passada dijo que se acababa de enterar de los pormenores del caso, aunque en su informe Petit dice que se lo comunicó días atrás, cuando pidió ser recibido por la comisión.

Petit dijo a los legisladores que “todos los testimonios recogidos, inclusive, de los funcionarios, señalan que Núñez no era un preso conflictivo; tenía buena conducta. A principios del año próximo sería liberado, tenía un proyecto de vida con su pareja. Era un hombre de unos cuarenta años. No era un infractor contumaz. Todo indica que no era de lo agitadores, sino al revés: era de los que estaban tratando de morigerar lo que allí pasaba”.

Agregó que la familia de Núñez había sufrido mucho “porque la versión que circuló en los medios masivos era que su ser querido había muerto en un amotinamiento en un ajuste de cuentas por una herida entre presos. Se sintieron muy dolidos por esa versión”.

Operadores carcelarios

Antes de la llegada de Petit, la comisión había escuchado a una delegación de la Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios.

Juan Nolasco, presidente del sindicato, relató que la capacitación que reciben para trabajar en las cárceles es muy genérica, con énfasis en cuestiones de derechos humanos, pero con muchas carencias prácticas.

“Sobre la capacitación en primeros auxilios, ejecución de planes de evacuación y demás, no hay capacitación. La capacitación es muy general”, señaló.

También dijo que los operadores son muy pocos en relación a las demandas y “muchas veces casi hay que clonarse para cumplir con todas las tareas”.

“Hay unidades donde los compañeros y compañeras la gran mayoría de los operadores es personal femenino terminan trabajando con 70, 80 o 100 personas privadas de libertad. Obviamente, esto dificulta muchísimo lo que es el trabajo en el tratamiento, labor educativa y demás”.

Nolasco afirmó que “en la mayoría de las unidades, los internos comen en el celdario, pero no tienen una mesa, con plato y cubiertos, lo que también hace parte de la educación y de cómo tratar a las personas privadas de libertad cuando salgan. Sucede que las personas terminan con ese arraigo, adquiriendo esas costumbres y cuando salen, al presentarles un plato con comida, no saben cómo hacer”.

El dirigente sindical destacó que en el tema del suministro de agua potable se mejoró. “En las unidades hay dispensadores con agua para tomar. Antes eso no existía”.