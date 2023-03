Daniel Salinas: la estrella fugaz que brilló con la pandemia y se apagó antes de terminar el ciclo

El presidente, Luis Lacalle Pou, recibía a su futuro gabinete en la sede de su agrupación Todos, en Bulevar Artigas. Era 2019 y por la puerta de vidrio por la que desfilaban todos los futuros jerarcas entró un hombre alto, corpulento, de traje, pero sin corbata y con lentes puestos.

Una ronda de periodistas lo esperaba a los pies de la escalera que subió sonriendo. Un rato después bajó y, sin saber cómo abordar a la prensa, habló con los periodistas que querían saber si oficialmente sería el ministro de Salud Pública. Se puso nervioso. No quería hablar de más, pero no sabía qué hacer con tantas preguntas. Le pidieron su celular y sin problema dijo “sí”, pero su rostro mostraba dudas respecto a si eso era habitual, si así se trataba con la prensa.

Camilo Dos Santos

Salinas en rueda de prensa en la Sede Todos en 2019

Meses antes, Daniel Salinas estaba sentado en su escritorio del Casmu y recibió la llamada de Guido Manini Ríos, el líder de Cabildo Abierto, a quien conoce porque sus esposas son amigas.

Cuando aceptó el cargo, tuvo que aprender a ser político. No solo a gestionar, sino a tomar decisiones con bases políticas, negociar y tratar con la prensa. Quienes lo conocen dicen que es una persona obsesiva, que estudió y tomó confianza.

Pero arrancó con el pie izquierdo. Antes de asumir, tuvo que explicar su relación con el psiquiatra Martín Gutiérrez, acusado de nazi y torturador durante la dictadura.

Su esposa es sobrina de Gutiérrez y en 1988 Salinas trabajó en su clínica. Casi al mismo tiempo, Casmu investigó a Salinas como exgerente de Recursos Materiales, por posibles irregularidades en la compra e instalación de una campana para citostáticos, pero en febrero de 2020 la mutualista concluyó que Salinas no tuvo responsabilidades y lo deslindó del asunto.

Carlos Pazos Guido Manini Ríos y Salinas en su asunción el 3 de marzo de 2020

Casi dos semanas después de asumir el cargo, la pandemia del covid-19 llegó a Uruguay y cambió todos los esquemas dentro del MSP. La enfermedad mundial marcó tanto la gestión de Salinas que el ministro decidió renunciar a su cargo exactamente tres años después de la aparición de los primeros casos: el 13 de marzo.

Él ya lo había dicho varias veces: su participación en la política iba a ser como una estrella fugaz, que brillaría y que se iría apagando en determinado momento.

Este martes tuvo una reunión con los 19 directores departamentales de Salud, que son quienes representan el MSP en el territorio. Varios participantes consultados por El Observador coincidieron en que el ministro se despidió "muy emocionado" durante una hora en una reunión de zoom e hizo un balance de su gestión pero, sobre todo, de la pandemia.

"Se emocionó mucho porque tiene un vínculo cercano con nosotros", contó el director de Salud de Treinta y Tres, José Quintín Olano, quien remarcó que cuando la pandemia estaba en su punto más álgido, el ministro viajó reiteradas veces al departamento. En una de esas reuniones Salinas terminó haciendo un asado que Quintín Olano le recordó días atrás: "Para asador hay un buen ministro", le dijo.

Según contaron los directores departamentales, en su despedida Salinas hizo un repaso por la gestión. Recordó el aumento de las camas de CTI, dijo que se habían dado 9 millones de dosis de la vacuna contra el covid-19, dijo que al principio no habían suficientes vacunadores, les agradeció por la gestión durante la pandemia y presentó a la nueva ministra, Karina Rando, quien no estuvo presente.

Respecto a la nueva gestión, Salinas dio un mensaje de concreción y continuidad. Dijo que se afianzarán las políticas que ya se vienen desarrollando. Ese es el mensaje que en la interna del MSP también circula: la gestión cambia de mando, pero no de rumbo. Los participantes coincidieron en que Salinas estaba contento con despedirse del MSP y volver a su actividad como neurólogo.

Salinas fue el ministro mejor evaluado de todo el gabinete de Lacalle Pou. La gente lo valoró por su gestión, pero también fue característica su personalidad y su humor irónico. Durante la ola de la variante P1, cuando el GACH pedía cerrar actividades y Uruguay se convirtió en uno de los países con más muertes por covid-19 en relación al tamaño de su población, Salinas no perdió popularidad. El Parlamento lo llamó por lo que la oposición afirmaba que eran "muertes evitables", pero el ministro se mantuvo en el podio de la opinión favorable.

Inés Guimaraens

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, se vacuna con la vacuna Coronovac

Pese a la buena impresión de la población, Salinas no fue un militante político de Cabildo Abierto, el partido que lo llevó a la cúpula del MSP. Y su vínculo con Manini Ríos fue más bien puertas adentro, porque en los tres años de gestión el ministro y el senador no se mostraron juntos en demasiadas oportunidades. Su perfil siempre fue la de un técnico y no la de un político. Fue un outsider que se adaptó cuando tuvo que hacerlo y solo por un tiempo.

Las sombras

Una de sus mayores debilidades en la pandemia, que la oposición remarcó, fue que Uruguay fue el último país de la región en negociar la compra de vacunas, a tal punto que Presidencia le quitó la potestad al MSP y negoció por su lado con el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, liderando las negociaciones.

Cuando los casos nuevos de covid-19 diarios se contaban de a decenas y había menos de 200 personas cursando la enfermedad en todo el país, en agosto de 2020 las autoridades uruguayas y del mundo ya pensaban en cómo se iban a poner en la fila para comprar las vacunas que terminaran con la pandemia.

Salinas avanzó el 13 de agosto de 2020 en ese primer paso y firmó un compromiso de compra o "acuerdo no vinculante" para adquirir tres millones de dosis directamente a Astrazeneca y la Universidad de Oxford. Al secretario de Estado le cerraban las cuentas por todos lados: el país tendría tres millones de vacunas de Astrazeneca y 1,5 millones que llegarían mediante el mecanismo Covax, que también negoció Salinas, por lo tanto, alcanzaría para vacunar a casi 2,5 millones de personas.

Pero el plan se frustró porque recibió una respuesta de Astrazeneca que no era muy concreta. Lacalle Pou, decidió intervenir en las negociaciones bilaterales con otros laboratorios. "No es que no hubiéramos hecho nada. Habíamos reservado tres millones de dosis de Astrazeneca", argumentó Salinas en abril de 2021, ante las críticas de la oposición que señaló que el gobierno tardó en conseguir vacunas.

En diciembre de 2020 Lacalle Pou pasó las negociaciones a la órtbita de Presidencia y destituyó al coordinador de Relaciones Internacionales y Cooperación del MSP luego de que enviara en noviembre un mail a Pfizer informándole que no estaba interesado en adquirir sus vacunas. El jerarca cesado fue Franco Alaggia y había ingresado al MSP por sugerencia del ministro Salinas.

Inés Guimaraens

Conferencia de prensa de Lacalle Pou y Salinas

En la gestión de Salinas también cerró la mutualista Casa de Galicia, de 45 mil socios –algo que no ocurría hacía muchos años en Uruguay para un servicio de esas dimensiones– y derivó en investigaciones judiciales, cruces de acusaciones, e idas al Parlamento a dar explicaciones.

En 2022 una medida del Ministerio de Industria que flexibilizó la política antitabaco lo embretó entre los intereses de Presidencia y la política sanitaria que Uruguay había desarrollado sobre el tema.

C. Dos Santos

Funcionarios de Casa de Galicia en el último día de trabajo antes del cierre

Cuando ya sabía que iba a renunciar al MSP se postuló a la presidencia de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), pero perdió la elección en la primera ronda. Y su interés ahora es abrir un consultorio privado y volver a la medicina.

Y ahora, Karina Rando

Los directores departamentales de Salud conocen bien a Karina Rando, quien suplirá desde el lunes a Salinas. La nueva ministra recorrió varias veces el país en la pandemia como directora General de Coordinación del MSP y "apagó incendios" y "focos" en "todas partes", dijo alguien de su entorno consultado para esta nota.

"Rando tiene una visión topográfica de la salud", dijo Quintín Olano, quien consideró además que es "interesante" que asuma el cargo una mujer. De hecho, se convertirá en la tercera mujer en la historia de Uruguay en ocupar la titularidad de esta secretaría de Estado.

Diego Battiste Karina Rando

Los directores consideran que pese a que Rando es anestesista, su gestión no estará marcada solo por su especialidad, sino que abordará otro tipo de temas, con presencia en el territorio y con foco en el interior del país.

Algunos de sus colegas anestesistas, que prefirieron mantener sus nombres en reserva, la calificaron como una persona "inteligente", "líder" y "estudiosa". Hasta ahora Rando trabajaba además como coordinadora del programa de transplante hepático en Uruguay, pero renunciará para asumir el liderazgo del MSP.

Cuando el hoy senador cabildante Guido Manini Ríos fue director de Hospital Militar, Rando era la coordinadora del programa de trasplante que funciona, para todo el país, en esa institución. Por eso Manini Ríos recomendó a la anestesióloga para el cargo de Salud Pública cuando Cabildo Abierto se quedó con esa cartera en el reparto del gabinete entre los socios de la coalición multicolor.