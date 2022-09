Darío Pérez asumió su cargo en Maldonado con el respaldo de Luis Lacalle Pou

El presidente Luis Lacalle Pou participó este viernes en la inauguración del "Plan Piloto de Prevención y Tratamiento de Adicciones", un centro de tratamiento a adicciones a las drogas de la Intendencia de Maldonado y la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), que será dirigido por el exdiputado frenteamplista Darío Pérez, hoy dentro de la órbita del Partido Nacional.



En la conferencia de prensa del evento de este viernes, Lacalle aseguró que tiene "una relación personal desde hace mucho tiempo" con Pérez. Recordó que en una votación sobre un asunto relacionado a drogas y adicciones en la Cámara de Diputados "él reclamaba una campaña de salud pública y difusión sobre los daños de las drogas y reclamaba el tema de los tratamientos".

Pérez trabaja en la creación de un sector dentro del Partido Nacional, informó en una entrevista al programa Mañana Viva de Radio Viva (96.7 de Punta del Este) realizada en mayo.

El exdiputado del Frente Amplio dijo a El Observador en junio que no se ven liderazgos claros en ningún partido para suceder a Enrique Antía –también en el evento–como intendente del departamento, por lo que él ve "una ventana" para postularse como intendente en los próximos comicios.

Pérez fue legislador por 25 años hasta 2020, y se alejó del Frente Amplio en el anterior periodo de gobierno tras diferencias en la votación de la ley de financiación de partidos, que no votó y dejó sin mayorías en el Parlamento a su fuerza política de aquel entonces. "No me sentí respaldado en mi accionar", lamentó el también médico jubilado.

Lacalle Pou expresó sentir "alegría y alivio" por la creación de este centro. Para el presidente el tratamiento que brindará este centro le permitirá "dar un salto cualitativo" a personas con "historias personales dramáticas muchas veces vividas en silencio".

"En esa desesperación uno busca lo que tiene más cerca. Es cierto lo que dice Darío (Pérez). Hay que ver cuánto cuesta un tratamiento ambulatorio. Y una familia para rescatar, para darle la segunda oportunidad, la tercera o la cuarta, va a dejar todo porque es su hijo o su hija. La vida me ha llevado a conocer muchísimos casos", agregó el mandatario.