Darío Pérez, sobre Cosse: "Las elecciones no se ganan con un poste ni con una heladera"

La elección de Graciela Villar como compañera de fórmula del candidato frenteamplista, Daniel Martínez, fue cuestionada por múltiples motivos. Uno de ellos fue porque dejó de lado a Carolina Cosse, la segunda candidata más votada del oficialismo, que –teniendo en cuenta la imposición de una fórmula paritaria– muchos esperaban que fuera designada como la candidata del Frente Amplio a la vicepresidencia.

Quien no comparte este planteo es Darío Pérez, el diputado de Liga Federal. "En muchas entrevistas no contestó muchas cosas, por lo tanto políticamente no vi un desarrollo importante de parte de la compañera. Desde el punto de vista de las emociones la vi incapaz de transmitir una emoción y las elecciones no se ganan con un poste ni con una heladera", afirmó en el programa Entrevista 930, de radio Montecarlo.

El legislador sostuvo que Cosse no le llena y que las elecciones se ganan "por las emociones", "no por gente distante, lejana". "La gente vota por quien es capaz de generar esperanza, por quien tuvo la oportunidad de gobernar y gobernar bien o por quien es capaz de generar cosas", añadió.

Por otra parte, si bien no aludió de forma directa al Movimiento de Participación Popular (MPP) —sector que respaldó la candidatura independiente de Cosse—, Pérez expresó que la exministra de Industria "era representante de un sector del FA que ya está consolidado". "Cualquier estratega político con dos dedos de frente sabe que en Uruguay la disputa es por el centro político y no podés disputarlo con alguien que tiene definiciones y consideraciones que la ponen en el arco político en la izquierda", explicó el diputado.

Pérez además consideró que las declaraciones de Cosse sobre Villar fueron algo "escorpiano". Días atrás, la ingeniera había revelado en el programa Desayunos Informales que como no se "acordaba de la cara" de la exedila, había tenido que buscar su foto en Google cuando Martínez comunicó que sería su compañera de fórmula.